Euro auf Tiefstand: Zinsentscheidungen der Fed setzen die Währung unter Druck!

Zusätzlich warten die Anleger gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Diese Daten könnten entscheidende Hinweise auf die zukünftige Zinsentwicklung in den USA geben. Auch das Protokoll der letzten Zinsentscheidung der Fed, das am Mittwochabend veröffentlicht wird, könnte weitere Einblicke in die geldpolitische Ausrichtung der Notenbank bieten.

Der Euro hat am Mittwoch einen signifikanten Rückgang verzeichnet und erreichte mit einem Kurs von 1,0951 US-Dollar den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten. Dieser Rückgang folgt auf eine Phase relativer Stabilität, in der der Euro am Dienstag noch bei 1,0971 US-Dollar gehandelt wurde. Marktanalysten führen den Kursverfall auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zurück. Für die nächste Zinsentscheidung Anfang November wird eine moderate Senkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet, was den US-Dollar gestärkt hat und den Euro unter Druck setzt.

Trotz besser als erwarteter Daten zur deutschen Exportwirtschaft, die im August einen unerwarteten Anstieg der Ausfuhren verzeichneten, konnte der Euro nicht an Wert gewinnen. Dies verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen, mit denen die Eurozone konfrontiert ist. Die Wirtschaft in der Eurozone zeigt Anzeichen der Schwäche, was sich auch in den Auftragseingängen der deutschen Industrie widerspiegelt, die im August überraschend um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken sind. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang von 2 Prozent gerechnet, was die Sorgen um eine stagnierende deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte verstärkt.

In den vergangenen Tagen hat der Euro insgesamt 1,80 Prozent gegenüber dem US-Dollar verloren, was auf die starke Performance des Dollars zurückzuführen ist, die durch einen robusten US-Arbeitsmarktbericht unterstützt wurde. Dieser Bericht hat die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA gedämpft und den Dollar im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen gestärkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Euro unter dem Druck der US-Zinsentwicklung und der schwächelnden Eurozone leidet. Die kommenden Wirtschaftsdaten und geldpolitischen Entscheidungen werden entscheidend sein, um die Richtung des Euro-Kurses in den nächsten Wochen zu bestimmen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 1,094USD auf Forex (10. Oktober 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.