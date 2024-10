Deutsche Staatsanleihen unter Druck: Kursverluste und steigende Renditen!

Am Montag, den 25. September 2023, gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut nach. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, fiel um 0,29 Prozent auf 133,53 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,25 Prozent anstieg. Diese Entwicklung setzte sich am Nachmittag fort, als der Euro-Bund-Future um 0,36 Prozent auf 133,44 Punkte fiel und die Rendite auf 2,26 Prozent stieg. Die Kursverluste knüpften an die negativen Tendenzen vom Freitag an, die durch einen starken US-Arbeitsmarktbericht ausgelöst wurden. Dieser hatte die Erwartungen an Zinssenkungen in den USA gedämpft, sodass die meisten Analysten nun nur noch mit einer kleinen Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkten durch die US-Notenbank Fed Anfang November rechnen.

Zusätzlich belasteten schwache Industriedaten aus Deutschland die Anleihen. Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie fielen im August überraschend um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, während Volkswirte lediglich mit einem Rückgang von 2,0 Prozent gerechnet hatten. Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank, kommentierte, dass dies auf eine stagnierende deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte hindeute, mit einer möglichen Belebung erst im kommenden Jahr, die jedoch ebenfalls verhalten ausfallen dürfte.