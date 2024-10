Frankfurt testet: Straßenbahn als umweltfreundliche Paketzustellung!

In Frankfurt wurde ein innovatives Projekt zur Paketzustellung getestet, bei dem eine Straßenbahn als Transportmittel für Päckchen aus dem Versandhandel eingesetzt wurde. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) und der Onlinehändler Amazon führten diesen vierwöchigen Test durch, um die Praxistauglichkeit und die ökologischen Vorteile dieses Ansatzes zu evaluieren. Die Ergebnisse des Projekts, das unter dem Namen "Last-Mile-Tram" firmiert, wurden am Dienstag vorgestellt.

Ziel des Projekts war es, eine emissionsfreie und nachhaltige Lösung für die Paketzustellung in städtischen Gebieten zu finden. Die Gütertram transportierte ausschließlich Pakete von der Haltestelle "Stadion" am Stadtrand in die Innenstadt. Die Sendungen wurden zuvor mit einem elektrischen Transporter aus einem Verteilzentrum in Raunheim zur Haltestelle gebracht. In der Innenstadt übernahmen Mitarbeitende eines Amazon-Partners den weiteren Transport der Päckchen zu den Kunden, und zwar mit elektrisch betriebenen Lastenrädern.