beaconsmind AG: Umsatzsprung um 122% – Erfolgreiche Akquisitionen im Fokus!

Das bereinigte EBITDA für das erste Halbjahr 2024 betrug 1,1 Millionen CHF, was die positiven Effekte der Übernahmen widerspiegelt. Die Anpassungen in Höhe von 0,6 Millionen CHF sind hauptsächlich auf rechtliche und personelle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Akquisitionen zurückzuführen. Das Management rechnet für das Gesamtjahr 2024 mit einem Umsatz von 12,9 Millionen CHF und einem bereinigten EBITDA von 2,5 Millionen CHF, was angesichts der starken ersten Jahreshälfte und neuer Verträge realistisch erscheint.

Die beaconsmind AG, ein führender Anbieter von Softwarelösungen im Bereich standortbasiertes Marketing und WLAN-Infrastrukturen, hat am 9. Oktober 2024 einen aktualisierten Managementbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Die Analyse von NuWays AG hebt die beeindruckenden Ergebnisse des Unternehmens hervor, die durch zahlreiche Akquisitionen in den Jahren 2022 und 2023 begünstigt wurden. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 122 % auf 5,9 Millionen CHF, wobei ein erheblicher Teil der Einnahmen aus den neu akquirierten Unternehmen T2 und Kadsoft stammt.

Beaconsmind hat in der ersten Jahreshälfte auch neue Kunden gewonnen, darunter die Semperoper in Dresden und die Einzelhandelskette Müller, die die Cloud-WLAN-Lösungen des Unternehmens in über 770 Filialen in der DACH-Region und Spanien implementiert hat. Zudem wurde die ECE-Gruppe, ein führender Betreiber von Einkaufszentren, als Kunde gewonnen. Die Zusammenarbeit mit einem großen europäischen Einzelhändler zur Einführung der Auto App Login-Technologie an rund 940 Standorten in Europa wurde ebenfalls bekannt gegeben.

Ein weiterer strategischer Schritt ist die Expansion nach Spanien, wo beaconsmind eine eigene Niederlassung gegründet hat, um von der hohen Nachfrage nach digitalen Marketinglösungen in der Gastronomie zu profitieren. Das Unternehmen strebt jährliche Einnahmen von 600.000 CHF in diesem Markt an.

Zusätzlich hat beaconsmind eine Partnerschaft mit at-visions und lokalee angekündigt, um integrierte Lösungen für den Einzelhandel und die Gastronomie im MENA-Raum anzubieten. Diese Initiative könnte signifikante Upselling-Potenziale bieten.

NuWays hat das Kursziel für die beaconsmind-Aktie auf 16 Euro angehoben und empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie, was auf das Wachstumspotenzial durch zukünftige Akquisitionen hinweist. Der Schlusskurs der Aktie lag am 8. Oktober 2024 bei 6,30 Euro.

Die beaconsmind Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 6,05EUR auf Frankfurt (09. Oktober 2024, 21:49 Uhr) gehandelt.