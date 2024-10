Dividendenrendite attraktiver Telekom kündigt unerwartet hohe Dividendensteigerung und Aktienrückkäufe an Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren stärker wachsen und auch ihre Aktionäre stärker an dem Erfolg beteiligen. So sollen die Ausschüttungen mehr als erwartet erhöht werden. Was geplant ist.