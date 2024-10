Indischer Großindustrieller Ratan Tata stirbt mit 86 Jahren

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Der frühere Chef des indischen Firmenimperiums Tata, Ratan Tata, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Tod wurde von der Tata-Gruppe bestätigt. Unter Ratan Tatas Führung habe der Konzern seine weltweite Präsenz ausgeweitet, wurde der Vorsitzende der Muttergesellschaft Tata Sons, Natarajan Chandrasekaran, von der Gruppe auf der Plattform X zitiert. Nach Berichten indischer Zeitungen starb Tata in Mumbai in einem Krankenhaus, wo er aufgrund altersbedingter Gesundheitsprobleme behandelt worden war.

Tata war einer der bekanntesten Großindustriellen des bevölkerungsreichsten Landes. Nach zwei Jahrzehnten war er Ende 2012 von der Spitze des Mischkonzerns zurückgetreten, der nach eigenen Angaben in mehr als 100 Ländern aktiv ist. Die Gruppe stellt unter anderem Autos und Stahl her und bietet IT- sowie Finanzdienstleistungen an./dg/DP/nas

Die Tata Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 2.047INR auf Bombay (16. September 2024, 12:00 Uhr) gehandelt.