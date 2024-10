Gold wird zunehmend abgestoßen

Unterhalb von 2.600 US-Dollar dürfte Gold zunächst auf 2.583 und darunter 2.531 US-Dollar weiter durchgereicht werden, im Ansatz könnte sogar ein spekulatives Short-Investment hierauf abgeschlossen werden. Bleibt es bei einer klassischen 123-Korrektur, könnte schließlich das Endniveau als Sprungbrett für neuerliche Höchststände genutzt werden, mittelfristig wären Notierungen um 2.781 US-Dollar bis zum Ende dieses Jahres durchaus denkbar. Geht es dagegen unter 2.480 US-Dollar abwärts, müssten weitere Abschläge auf mindestens 2.410 US-Dollar eingeplant werden. Vorläufig allerdings scheint die Luft bei Käufern raus zu sein, diese können jedoch jeden Augenblick wieder in den Markt eintreten.

Fazit

Insgesamt geht aus dem Kursgeplänkel der letzten Wochen kein mustergültiges Topping-Muster hervor, sodass die Annahme einer gewöhnlichen Konsolidierung im Raum steht. Ein attraktives Einstiegsniveau in Long-Positionen bietet der Bereich zwischen 2.500 und 2.530 US-Dollar. Mittelfristig wird für den Gold-Future ein Kursanstieg auf 2.781 US-Dollar erwartet. Für dieses Szenario könnten sich Investoren beispielshalber das mit einem Hebel von 17,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC1XRY etwas näher ansehen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee eine Renditechance von 115 Prozent, endgültiges Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 29,42 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich aber noch an den zu ermittelnden Tiefständen orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.