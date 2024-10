Die 100 wertvollsten globalen Marken verpassten seit dem Jahr 2000 insgesamt einen Wertzuwachs von 3,5 Billionen US-Dollar (FOTO)

Köln, Berlin, New York (ots) - Analysen aus 25 Jahren verdeutlichen die

finanziellen Konsequenzen einer Fokussierung auf Performance-Marketing gegenüber

langfristigen Markeninvestitionen



- Apple mit erstem Wertverlust seit 20 Jahren (-3%, #1) bleibt weiter an der

Spitze des Rankings

- Ferrari (+21%, #62) und YouTube (+16%, #24) mit stärkstem Wachstum

- Mercedes-Benz und BMW weiterhin unter den Top 10

- Nvidia (#36), Pandora (#91), Range Rover (#96) und Jordan (#99) tauchen zum

ersten Mal in der Rangliste auf; Uber (#78) und LG (#97) steigen wieder ein





Die globale Markenberatung Interbrand hat heute ihre jährliche Rangliste derBest Global Brands veröffentlicht und feiert damit die insgesamt 25. Ausgabe.Seit dem Jahr 2000 verfolgt die Längsschnittstudie von Interbrand dieEntwicklung der wertvollsten weltweiten Marken und liefert bedeutsameErkenntnisse für Führungskräfte. Die Daten aus einem Vierteljahrhundert zeigendeutlich: Während Performance-Marketing-Taktiken kurzfristige finanzielleErfolge bringen können, hat ein Mangel an langfristigen Markeninvestitionen dazugeführt, dass die führenden globalen Marken insgesamt einen potenziellenWertzuwachs von mindestens 3,5 Billionen US-Dollar verpasst haben.Gonzalo Brujó, Global CEO von Interbrand, sagte: "Anders ausgedrückt: Wenn dieseMarken systematisch als strategische Business Assets eingesetzt worden wären,hätten die 100 Marken des Rankings gemeinsamen einen Wert von insgesamt 6,9Billionen US-Dollar realisieren können - mehr als doppelt so viel wie heute.Hinter dem Wachstum verbirgt sich also eine enorme, verpasste Chance."Die wichtigsten ErgebnisseIn den letzten 25 Jahren, insbesondere nach der Pandemie, hat sich die Rolle derCMOs stark verändert. CEOs und CFOs fokussieren sich zunehmend auf geringereInvestitionen mit schnellerem Ertrag.Brujó sagte: "Performance-Marketing-Tools, -Fähigkeiten und -Systeme haben sichim letzten Vierteljahrhundert grundlegend weiterentwickelt. In dem Maße, in demsich diese Instrumente verändern, verändern sich auch der Druck und dieErwartungen, die an Marken- und Marketingverantwortliche gestellt werden. Heutewird von CMOs und ihren Teams erwartet, dass sie in viel kürzerer Zeit und beideutlich geringeren Gesamtinvestitionen größere Umsatzerlöse erzielen."Apple bleibt auch 2024 die wertvollste globale Marke, wobei der Markenwert zumersten Mal seit über zwei Jahrzehnten sinkt (-3%; #1; 488,9 MilliardenUS-Dollar). Ferrari (#62; 13,1 Milliarden US-Dollar) gehört mit einem Plus von21% zu den größten Gewinnern in diesem Jahr. YouTube (+16%; #24; 30,1 Milliarden