DAX nimmt wieder Fahrt auf – US-Inflationsdaten nicht überbewerten

Anleger mussten in den letzten Tagen einsehen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr viel günstiger in den Aktienmarkt kommen werden.

Rückenwind erfährt die Frankfurter Börse aus New York, wo man auf eine Beruhigung der Inflation setzt. Der S&P 500 erreicht einen neuen Rekord. Insgesamt aber dürfte die Aufmerksamkeit des Marktes in Sachen Inflation etwas abnehmen, nachdem die Fed ihr Hauptaugenmerk nun auf den Arbeitsmarkt legt. Größere Ausreißer in die falsche Richtung will aber auch niemand sehen. So wird wohl auch dieser Inflationsbericht dazu führen, dass zumindest die kurzfristige Volatilität nach oben ausschlagen wird.