Südzucker senkt Jahresprognose nach starkem Gewinneinbruch

Bereits im September hatte Südzucker davor gewarnt, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals aufgrund unerwartet starker Verschlechterungen im Kerngeschäft Zucker zurückgehen würden. Am Donnerstag bestätigte das Unternehmen diese Warnung und passte seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten an.

Der Aktienkurs von Südzucker fiel vorbörslich bei Tradegate um 1,1 Prozent zurück. Im regulären Xetra-Handel haben die Titel seit Jahresbeginn bereits mehr als 22 Prozent an Wert verloren. Aufgrund seiner außergewöhnlich hohen Dividendenrendite von 8,1 Prozent sind die Titel unter Dividenden-Investoren sehr beliebt.

Südzucker erwartet nun einen Konzerngewinn von 175 bis 275 Millionen Euro, während die ursprüngliche Prognose bei 500 bis 600 Millionen Euro lag. Im letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 947 Millionen Euro erzielt.

Die Ursachen für den Gewinneinbruch liegen unter anderem in den sinkenden Zuckerpreisen in Europa. Nach einem Höchststand von 856 Euro pro Tonne im Dezember 2023 fielen die Preise bis Juli 2024 auf 775 Euro pro Tonne. Der aktuelle Spotpreis liegt inzwischen deutlich unter diesem Niveau, was auf eine erhöhte Zuckerproduktion und bessere Ernteerwartungen in Europa zurückzuführen ist. Die größere Anbaufläche und die positiven Aussichten für die Zuckerrübenernte im Jahr 2024 führen zu einem Anstieg des Zuckerangebots auf dem europäischen Markt.

Neben dem Kerngeschäft Zucker verzeichnete auch die Biosprit-Tochter Cropenergies Einbußen aufgrund fallender Ethanolpreise. Auch das Stärke-Geschäft entwickelte sich schwächer. Lediglich die Bereiche Frucht und Spezialitäten konnten zulegen und somit einige Verluste abfedern. Der Umsatz des Gesamtkonzerns stagnierte jedoch bei knapp 5,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.

Südzucker warnt zudem vor steigenden Produktionskosten, die kurzfristig nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können. Die aktuellen Marktentwicklungen und die Auswirkungen auf das Geschäft dürften somit das Ergebnis des Unternehmens weiterhin belasten. Angesichts dieser Entwicklungen bleibt abzuwarten, ob Südzucker die gesteckten Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen kann.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion