JBS gewinnt die Auszeichnung „Beste Compliance-Abteilung im Agrarsektor".

SÃO PAULO, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- JBS wurde bei der Eröffnungsausgabe der Compliance Awards by Leaders League - Compliance Summit & Awards Brazil mit dem Titel „Best Compliance Department in Agribusiness" ausgezeichnet. Die Veranstaltung, die letzten Monat im British Centre in São Paulo stattfand, hatte zum Ziel, die führenden Compliance-Programme des Landes zu feiern und zu würdigen und diejenigen ins Rampenlicht zu rücken, die für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen entscheidend sind.

Die Veranstaltung, an der über 200 Fachleute aus der Branche teilnahmen, bot eine Plattform für Diskussionen über Trends und bewährte Verfahren in Brasilien und weltweit

An der Preisverleihung nahmen mehr als 200 Compliance-Experten teil, die eine Plattform für Diskussionen über Trends und bewährte Verfahren in Brasilien und auf internationaler Ebene boten. Mehr als 20 Experten nahmen an fünf strategischen Diskussionsrunden teil, die sich mit den wichtigsten Themen befassten, die die Zukunft der Compliance in diesem Land bestimmen. Für die Ausgabe 2024 wurden 12 Kategorien ausgewählt, die die wichtigsten Branchen Brasiliens repräsentieren und an denen die größten Marktteilnehmer teilnehmen.

„Das Compliance-Programm 'Always Do the Right Thing' ist von grundlegender Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines ethischen, nachhaltigen und transparenten Geschäftsumfelds, das sich konsequent an den besten Praktiken des Marktes orientiert", sagte der Compliance-Direktor von JBS, José Marcelo Martins Proença.

Er sagte: „Die Auszeichnung bestätigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist und bestärkt uns in unserem Bestreben, bei allem, was wir uns vorgenommen haben, Spitzenleistungen zu erbringen. Diese Anerkennung spiegelt das unermüdliche Engagement von JBS für Ethik und Transparenz in all seinen Geschäftsbereichen wider".

Über JBS

JBS ist eines der größten Lebensmittelunternehmen der Welt. Mit einer nach Produktarten diversifizierten Plattform (Geflügel-, Schweine-, Rind- und Lammfleisch sowie pflanzliche Produkte) beschäftigt das Unternehmen über 270.000 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen auf allen Kontinenten, u. a. in Brasilien, den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und China. In Brasilien ist JBS mit 155.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Landes. Weltweit bietet JBS ein breites Portfolio an Marken, die für ihre hervorragende Qualität und Innovation bekannt sind, darunter Friboi, Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo, Just Bare und viele andere, die täglich Verbraucher in 190 Ländern erreichen. Das Unternehmen investiert in verwandte Geschäftsbereiche wie Leder, Biodiesel, Kollagen, Körperpflege- und Reinigungsprodukte, Naturdärme, Lösungen für die Abfallwirtschaft, Recycling und Transport und konzentriert sich dabei auf die Kreislaufwirtschaft. JBS legt großen Wert auf eine hohe Lebensmittelsicherheit und wendet in seiner gesamten Wertschöpfungskette die besten Praktiken in den Bereichen Nachhaltigkeit und Tierschutz an, um die Menschen auf der ganzen Welt nachhaltiger zu ernähren.

