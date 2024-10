EXANE BNP PARIBAS stuft Flatexdegiro auf 'Outperform'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Flatexdegiro von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 18,00 Euro angehoben. Die Aktien des Onlinebrokers seien zwar 2024 um ein Viertel gestiegen, liefen denen des Konkurrenten Swissquote aber hinterher, schrieb Analyst Christoph Blieffert in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Mit einem neuen Chef, einer verbesserten Führungsstruktur und langfristigen Chancen durch die höchstwahrscheinlich kommende Aktienrente in Deutschland sieht Blieffert eine Menge Chancen. Die aktuell geringe Handelsaktivität lasse Spielraum nach oben./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Tradegate (10. Oktober 2024, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: EXANE BNP PARIBAS

Analyst: Christoph Blieffert

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18,00

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m