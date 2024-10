Nach den Monaten des Niedergangs holen Seltene Erden Aktien zur Rallye aus

Die 17 Elemente, die zu den Metallen der Seltenen Erden gezählt werden, sind keineswegs so selten, wie der Name vermuten ließe, sie sind nur unheimlich aufwendig und damit kostenintensiv zu gewinnen, was wiederum ihre Verfügbarkeit einschränkt. Seltene Erden finden in zahlreichen Technologien Anwendung und haben dort mitunter zentrale Bedeutung.

China versorgte jahrelang den Weltmarkt zuverlässig mit Seltenen Erden und erarbeitete sich dadurch eine Monopolstellung. Und wie es mit Monopolstellungen nun einmal so ist: Irgendwann ist man geneigt, dieses Monopol als Druckmittel gegen seine Handelspartner einzusetzen. Und so verhängte China unter anderem in den frühen 2010er Jahre temporäre Exportbeschränkungen. Westliche Wirtschaftsnationen waren ob der eingeschränkten Verfügbarkeit der wichtigen Rohstoffe aufgeschreckt.

Chinas Monopolstellung ist noch intakt, aber…

Aufgrund des Weckrufs arbeitete der Westen fortan an der Verbesserung der Eigenversorgung mit Seltenen Erden. So wurde in den USA der Mountain-Pass-Bergbaukomplex wieder in Betrieb genommen. Bis in die 1990er Jahre hinein wurden dort Seltene Erden abgebaut. Die kostengünstigere Gewinnung in China (die ja maßgeblich zur Monopolbildung bei Seltenen Erden beitrug) ließ die Bedeutung von Mountain Pass schwinden. Erst im Jahr 2017 kaufte MP Materials den Mountain-Pass-Bergbaukomplex. MP Materials nahm den Komplex wieder in Betrieb bzw. in Produktion und entwickelt ihn seitdem konsequent weiter.

Im australischen Northern Territory entwickelt Arafura Rare Earths das Nolans-Projekt zum Abbau und zur Gewinnung von Seltenen Erden. Um den Prozess zu beschleunigen und abzusichern, genehmigte die australische Regierung dem Unternehmen eine Kreditlinie in Höhe von 533 Mio. US-Dollar. Der Zugang zur Kreditlinie ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Der Starttermin der kommerziellen Produktion ist noch offen.

Bodenbildung in entscheidender Phase

Ob der Rahmenbedingungen und nachgebenden Preise befanden sich die Aktien von Seltene Erden Unternehmen ab 2022 in einer handfesten Korrektur. Die Aktien von Iluka Resources, MP Materials oder aber Lynas Rare Earths kamen zwischenzeitlich deutlich zurück.

In den letzten Wochen kam es allerdings zu einer kräftigen Gegenbewegung. Obgleich sich die Perspektiven wieder aufzuhellen scheinen, ist das Ganze bislang „nur“ als Gegenbewegung einzuordnen. Um eine untere Trendwende zu initiieren, müssen die Aktien nachsetzen. Das wird im oberen Beispiel MP Materials deutlich. Anfang August drohte die Aktie noch, unter die Marke von 10 US-Dollar abzutauchen. Zuletzt lancierte sie eine Erholung auf knapp 19 US-Dollar. Um das Szenario einer unteren Trendwende weiter voranzubringen, muss MP Materials deutlich über 20 US-Dollar laufen. Sollte der Vorstoß gelingen, würden weitere Kursgewinne bis 25,5 US-Dollar winken. Im Jahr 2022 kratzte die Aktie noch an der Marke von 60 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte