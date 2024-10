So hängen Ölpreis, US-Rendite und USD/JPY zusammen

von Sven Weisenhaus

Der US-Arbeitsmarktbericht hat für gedämpfte Zinssenkungserwartungen der Anleger gesorgt, die zu kräftigen Kursanpassungen an den Börsen geführt haben. Doch die Arbeitsmarktdaten sind nicht der einzige Grund für die Kurswechsel. Stattdessen hatten schon am Donnerstag vergangener Woche die Einkaufsmanagerdaten vom Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungsbereich der USA Zweifel an weiteren großen Zinssenkungsschritten der US-Notenbank (Fed) aufkommen lassen.

US-Dienstleister mit stärkstem Wachstum seit 1,5 Jahren

Denn laut diesen Daten boomt der Service-Sektor weiterhin, der fast 70 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft beisteuert. Der ISM-Service-Index sprang im September auf 54,9 Punkte, von 51,5 Zählern im Vormonat. Und er erreichte mit dem dritten Anstieg in Folge den höchsten Stand seit Februar 2023, also seit mehr als 1,5 Jahren. Das lag deutlich über den durchschnittlichen Markterwartungen von 51,7 Punkten.