Baupreise für Wohngebäude ziehen etwas stärker an Die Preise für Bauleistungen an Wohngebäuden sind im August wieder etwas stärker gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, erhöhten sich die Preise für den Neubau konventioneller Wohngebäude um 3,1 Prozent im Vergleich zum …