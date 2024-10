Die Zahlen des heutigen Tages sind 2,3 und 3,2 – eigentlich leicht zu merken, aber auch leicht zu verdrehen. Die Gesamtinflation in den USA soll nach den Erwartungen der Ökonomen im September von 2,5 auf 2,3 Prozent zurückgegangen sein, während die Kernrate, also ohne die volatilen Lebensmittel und Energie, auf dem Niveau von 3,2 Prozent stabil geblieben sein soll. Wobei auf letzterer der Fokus liegen sollte. Denn in Kombination mit einem starken Arbeitsmarkt, der am Ende Löhne, Produkte und Dienstleistungen verteuert, verhindert eine Kernrate über drei Prozent einen Automatismus im Zinssenkungszyklus der US-Notenbank.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Deshalb dürfte wohl nur eine Überraschung nach unten in dieser Zahl eine nächste Zinssenkung bereits im November möglich machen. Ansonsten dürfte die Wahrscheinlichkeit eines Stillhaltens und Abwartens der Fed auch wegen der zeitlichen Nähe zur Präsidentschaftswahl höher sein und eher zum Jahresabschluss nochmal Bewegung in die Leitzinsen kommen.

Der Deutsche Aktienindex lässt die 19.000er Marke hinter sich und macht sich wieder auf in Richtung Allzeithoch und womöglich den 20.000 Punkten noch in diesem Börsenjahr. Wird die Region um 19.350 Zählern nachhaltig überschritten, wäre der Weg dahin aus technischer Sicht frei. Aber dafür muss alles passen und es vor allem im Nahen Osten ruhig bleiben, wo die Welt und die Börse immer noch auf den Gegenangriff Israels auf den Iran warten.

Die Deutsche Telekom gibt weiter Gas und bereitet ihren Aktionären Monat für Monat Freude mit Zahlen zur Geschäftsentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks, Dividendenerhöhungen und schließlich auch Aktienrückkäufen. In Bonn und dem Rest der Welt läuft es telekommunikativ derzeit mehr als rund und der Blick auf den Chart sieht nicht nur mit dem Blick in den Rückspiegel und einem Plus auf 12-Monats-Sicht von 35 Prozent vielversprechend aus. Nachhaltig über 27 Euro wäre der Weg dann bis zur nächsten runden Marke von 30 Euro frei.