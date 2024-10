Deutsche Leasing AG / Deutsche Leasing erhält von Fitch A+

Deutsche Leasing erhält von Fitch A+

Bad Homburg (ots) -



- Fitch erteilt als erste Ratingagentur ein Emittentenrating an Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG und Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG - Long-Term-Rating mit A+ auf dem Level der Sparkassen-Finanzgruppe

Die Ratingagentur Fitch (Fitch Ratings Ltd.) hat die Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG am 4. Oktober 2024 mit dem Long-Term Issuer Default Rating A+ (Stable Outlook) und dem Short-Term Rating F1 bewertet. Mit dieser Bewertung in der Kategorie "Investment Grade" bescheinigt Fitch als erste Ratingagentur die hohe Kreditwürdigkeit und Solidität des Unternehmens. Bereits wenige Wochen zuvor hatte die Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG als ein Unternehmen der Deutsche Leasing Gruppe ebenfalls die Ratingnote "A+/stable" erhalten. Für beide Unternehmen, deren Gesellschafter direkt und indirekt zu 100% die Sparkassen sind, ist es in dieser Form das erste öffentliche Emittentenrating in ihrer Historie. Die langfristige Ratingnote von A+ entspricht dem Rating der Sparkassen-Finanzgruppe.