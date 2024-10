Das gestern veröffentlichte Protokoll der letzten Fed-Sitzung hat es gezeigt: es war Jerome Powell, der die anderen Notenbanker zu einem großen Schritt bei den Zinsen drängte! Und bis auf ein Fed-Mitglied (Bowman) sind alle dem Drängen von Powell gefolgt - aber offenkundig mit ziemlichen Bedenken aufgrund der Sorge vor einer wiederkehrenden Inflation. Seit der letzten Sitzung der US-Notenbank sind die Wirtschaftsdaten "heisser" geworden - werden die heutigen CPI-Inflationsdaten ebenfalls "heisser" ausfallen? In den Meinungsumfragen vor der US-Wahl geht der Trend derzeit wieder zu Trump - die Harris-Euphorie ist erst einmal verflogen. Ein führender Berater von Trump hat nun einen seltsamen Plan: er will Fed-Chef Powell eine Art Schatten-Fed-Chairman an die Seite stellen nach einem Wahlsieg von Trump..

Hinweise aus Video:

1. Zinsen: Fed-Protokoll zeigt kontroverse Debatte über Lockerung

2. China nach der „Bazooka“: Was die „Golden Week“ wirklich zeigt

Das Video "Vor Inflation: Zinsen - Powell drängte Fed zu großer Senkung!" sehen Sie hier..