Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

Anhaltend hohe Wachstumsrate in Q3 vor wichtigem Schlussquartal

Am Dienstag hat die Shelly Group vorläufige Erlöszahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Mit diesen knüpfte das Unternehmen an das starke erste Halbjahr an und liegt mit einem Wachstum oberhalb der 40%-Schwelle weiterhin auf Kurs, die eigene Guidance zu erreichen.



Positive Erlösentwicklung: Gemäß den vorläufigen Umsätzen liegen die 9M-Zahlen mit 127,0 Mio. BGN bzw. 64,9 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr (9M/23: 86,3 Mio. BGN bzw. 44,1 Mio. EUR; +47,2% yoy). Dies impliziert zwar eine leicht rückläufige Wachstumsdynamik in Q3 von rund +43,5% yoy auf 23,1 Mio. EUR im Vergleich zu der Top Line-Steigerung in H1/24 i.H.v. +49,0% yoy, dennoch ist Shelly weiter auf Kurs, die eigene Unternehmensprognose zu erreichen. Für das besonders starke vierte Quartal, welches in den vergangenen beiden Jahren rund 40% der Gesamterlöse ausgemacht hat, müsste Shelly einen Umsatz von 40,1 Mio. EUR erzielen (Q4 2023: 30,8 Mio. EUR, +30,2% yoy), um die Guidance i.H.v. 105 Mio. EUR zu erreichen. Um unsere Prognose zu erreichen, wäre im Schlussquartal eine Wachstumsrate von 44,5% yoy notwendig. Auch dies erscheint angesichts der bisherigen neun Monate weiterhin realistisch. Insbesondere das Timing von einzelnen Produktlaunches und -updates wird u.E. entscheidend dafür sein, ob unsere Erwartung oberhalb der Guidance erfüllt werden kann.



Liquiditätssteigerung durch Verkauf des Office-Gebäudes: Shelly hat zudem den im ersten Halbjahr angekündigten Verkauf der 100%-igen Tochtergesellschaft Shelly Properties EOOD für 6,8 Mio. BGN (3,5 Mio. EUR) vollzogen. In der Gesellschaft befand sich das aktuell genutzte Office-Gebäude, aus welchem Shelly jedoch aufgrund der zu geringen Fläche in den kommenden Monaten ausziehen wird. Der aus dem Verkauf resultierende Erlös dürfte u.E. sowohl ergebnis- als auch cashflowseitig noch in Q3/24 verbucht werden. Zum Halbjahr betrug der Buchwert 5,8 Mio. BGN, sodass wir einen Sondergewinn von rund 1,0 Mio. BGN bzw. 0,5 Mio. EUR erwarten. Der Verkaufserlös erhöht zudem das Liquditätspolster, dass zuletzt durch den starken Working-Capital-Aufbau rückläufig war.



Kapitalmarkttag in Frankfurt: Der nächste Termin für Shelly-Investoren ist der erste Capital Markets Day am 05.11.2024, zu dem Investoren und Analysten eingeladen sind. Mit Blick auf die finanziellen Mittel- und Langfristziele erwarten wir eine Bestätigung der Guidance für 2026 (>200 Mio. EUR Umsatz sowie >50 Mio. EUR EBIT) sowie erste Aussichten auf die Ziele für das Jahr 2030. Unsere laufende Planung sieht einen 2030er Umsatz von rund 430 Mio. EUR bei einer leicht rückläufigen Marge von 25,0% vor. Der vollständige Q3-Bericht ist für Mitte November terminiert.



Fazit: Shelly hat mit den starken Q3-Erlösen einmal mehr gezeigt, dass das Unternehmen auf bestem Weg ist, die eigenen kurzfristigen Ziele für 2024, aber auch die mittelfristigen Ziele zu erreichen, die u.E. auf dem Capital Markets Day bestätigt werden sollten. Die Einblicke zur Langfriststrategie und Produktupdates (inkl. ShellyX) dürften u.E. die Equity Story weiter stützen. Wir bekräftigen angesichts der weiterhin moderaten Bewertung (KGV 2025e: 20,0) unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 49,00 EUR.

Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

