Ausschüttungspläne treiben Telekom auf Hoch seit 2001

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger der Deutschen Telekom freuen sich am Donnerstag über mittelfristige Ziele und künftige Gewinn- oder Barmittelausschüttungen. Nach einem guten Lauf in diesem Jahr reichte ein mehr als einprozentiger Anstieg, um den Kurs auf ein erneutes Hoch seit 2001 zu hieven. Dieses stammte bislang mit 27,02 Euro aus dem September, nun wurde es auf bis zu 27,18 Euro nach oben geschraubt. Zuletzt betrug das Plus dann 1,1 Prozent auf 27,05 Euro.

Wie im Rahmen des Kapitalmarkttags angekündigt wurde, will die Telekom für das laufende Jahr eine höhere Dividende an die Aktionäre auszahlen als gedacht. Zudem wurden für 2025 Rückkäufe eigener Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro in Aussicht gestellt und Zielsetzungen für das Jahr 2027 bekannt gegeben.