Ursula Simon vereint mehr als 20 Jahre Expertise für persönliche und berufliche Entwicklung (FOTO)

Regensburg (ots) - Ursula Simon, systemische Therapeutin, Coach, Autorin undSpeakerin, bietet mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung eine einzigartigeKombination aus systemischer Therapie, Persönlichkeitsentwicklung undSpiritualität. Als gebürtige Regensburgerin, die seit ihrer Kindheit inGrünthal, Wenzenbach lebt, hat sie sich durch ihre fundierte Arbeit mitEinzelpersonen, Familien und Unternehmen einen Namen gemacht. Durch ihrevielseitigen Methoden und ihre eigene Lebensgeschichte inspiriert sie Menschen,Blockaden zu lösen und ihre Potenziale zu entfalten. Dafür wurde sie von derBVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland mit der Auszeichnung TOPEXPERTE 2024 gewürdigt.Schon in jungen Jahren wusste Ursula Simon, dass ihre Berufung im Bereich derfrühkindlichen Förderung und Erziehung liegt. Mit 21 Jahren schloss sie ihreAusbildung zur Erzieherin ab und wurde kurz darauf Mutter zweier Töchter. Ihreberufliche Entwicklung führte sie zur Psychomotorik, und sie begann 1999 ihreeigene Praxis, in der sie Kinder durch Bewegung in ihrer Entwicklung förderte.Durch die Entwicklungsgespräche mit den Eltern der ihr anvertrauten Kinder undderen Wunsch nach Ursula Simons Hilfe auch für ihre Probleme kam sie zurFamilientherapie. Seit 2001 ist Ursula Simon als systemische Therapeutin tätig,in deren Zentrum die Verbindung von persönlicher, spiritueller und beruflicherEntwicklung steht.Durch ihre vielfältigen Weiterbildungen in Hypnotherapie, Coaching,Psychotherapie, Hospizbegleitung und Methoden wie der Chinesischen QuantumMethode (CQM) und NLP (Neurolinguistisches Programmieren) hat sie ihre Expertisekontinuierlich erweitert. Ihre Stärke liegt nicht nur in ihrem breitenfachlichen Wissen, sondern auch in ihrer tiefen menschlichen Empathie. Ihreeigene Lebenskrise im Jahr 2011 - geprägt von Trennung, Krankheit undNeuorientierung - hat sie zu einer kraftvollen Botschafterin für Resilienz undpersönliche Weiterentwicklung gemacht.Ab 2014 gelang es Ursula Simon, sich auf natürlichem Wege von einerMS-Erkrankung zu erholen, seit 2016 ist sie wieder vollkommen gesund. DieseErfahrung nutzte sie als Anstoß, um ihre Praxis weiter auszubauen und ihreArbeit auf eine breitere Basis zu stellen. Mit therapeutischen Coachings undMentoring-Programmen unterstützt sie heute nicht nur Einzelpersonen, sondernauch Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein tieferes Verständnis vonPersönlichkeitsentwicklung und Effizienz vermitteln möchten. Begleitet wurde ihrWeg von renommierten Experten wie Alexander Mark, Markus Mensch, Hermann Schererund Katja Porsch.