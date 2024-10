Temu, Shein und Co zeigen Schwachstellen bei der Produktsicherheit im Online-Handel

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Online-Marktplätze in der Kritik: Viele per Direktversandgelieferte Waren erfüllen nicht die in der EU geltenden Anforderungen.Prüfzeichen bieten Verbraucher:innen Orientierung. TÜV-Verband Positionspapier:Gesetze konsequent durchsetzen, Kontrollen durch Zollbehörden undMarktüberwachung stärken. Digital Services Act konsequent anwenden.Eine Jeans für 13 Euro, eine Smartwatch für neun Euro oder einBlutdruckmessgerät für nicht mal sieben Euro: Online-Marktplätze wie Temu,Shein, AliExpress, Ebay oder Amazon Marketplace locken Kunden mit extremniedrigen Preisen und hohen Rabatten. "Mit dem Direktverkauf überOnline-Plattformen kommen massenhaft Produkte auf den europäischen Markt, dienicht die geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit erfüllen", sagt Dr.Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Dazu zählten beispielsweisescharfkantige Spielzeuge, ungenaue Gesundheitstracker, falsche oder gar keineCE-Kennzeichnungen oder fehlende Kontaktinfos. Die Bundesnetzagentur hat im Jahr2023 rund 5.000 Warensendungen aus Drittstaaten kontrolliert und festgestellt,dass 92 Prozent dieser Waren nicht den EU-Vorschriften entsprachen. DerHandelsverband HDE meldete, dass etwa 60 Prozent der gelieferten Produkte wegenVerstößen gegen das Chemikalienrecht nicht verkehrsfähig waren. In einemaktuellen Positionspapier fordert der TÜV-Verband jetzt eine konsequenteAnwendung des europäischen "Digital Services Act" (DSA). Unsichere Produktemüssten schnell von den Plattformen entfernt werden, Ansprechpartner in der EUerreichbar sein und manipulative Werbung unterbunden werden. Zudem sollte die45-Millionen-Nutzergrenze für große Marktplätze abgesenkt werden, damit mehrOnline-Händler strengere Vorgaben erfüllen müssen. "Im Online-Handel haben wirweniger ein Regulierungs- als ein Kontroll- und Durchsetzungsdefizit", sagtBühler. "Notwendig sind EU-weit ausreichende Ressourcen für den Zoll und dieMarktüberwachung."Aus Sicht des TÜV-Verbands verdeutlicht der rasante Aufstieg von Marktplätzenwie Temu, Shein oder AliExpress die Probleme bei der Rechtsdurchsetzung imBereich der Produktsicherheit im EU-Binnenmarkt. Wer in der EU Produkteverkauft, muss die Anforderungen der Verordnungen zu Produktsicherheit undMarktüberwachung oder auch der Spielzeug- oder Niederspannungsrichtlinieeinhalten. Die Vorgaben beschreiben Sicherheitsstandards, umfassen Rückruf- undMeldepflichten und definieren Verantwortlichkeiten. So müssen Hersteller mitSitz außerhalb der EU einen Bevollmächtigten benennen, der die Aufgaben undPflichten des Herstellers wahrnimmt. Insbesondere einige großeOnline-Plattformen aus Drittstaaten unterhalten in Europa jedoch keine eigene