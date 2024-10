Arbeiten, um die Welt zu verändern / ESG-Bericht 2023-2024 der ManpowerGroup unterstreicht Engagement für nachhaltiges Wachstum und eine menschengerechte Zukunft der Arbeit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die ManpowerGroup hat ihren Environmental Social

Governance (ESG) Report 2023-2024 - Working to Change the World: Globale

Wirkung, Job für Job - veröffentlicht. Der vierte Jahresbericht zeigt die

Fortschritte der ManpowerGroup in den strategischen ESG-Säulen Planet, People &

Prosperity und Principles of Governance auf und hebt die bedeutenden

Fortschritte in den Bereichen Weiterbildungsinitiativen, verstärktes Engagement

bei der Vorbereitung der Mitarbeitenden auf den grünen Wandel sowie bei der

Einführung erneuerbarer Energien und der Elektrifizierung der Flotte hervor.



"Das Ziel der ManpowerGroup - dass sinnvolle und nachhaltige Beschäftigung die

Kraft hat, die Welt zu verändern - war noch nie so relevant und notwendig wie

heute. Während transformative Veränderungen wie künstliche Intelligenz und die

globale grüne Energiewende voranschreiten, haben wir die Chance, die Zukunft der

Arbeit zu gestalten", sagt Jonas Prising, Chairman & CEO der ManpowerGroup.

"Indem wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, uns auf Weiterbildung

konzentrieren, neue Technologien nutzen und Nachhaltigkeit an erste Stelle

setzen, passen wir uns dem Wandel nicht nur an - wir treiben ihn voran."







im ESG-Bericht "Working to Change the World" 2023-2024 vorgestellt werden, sind:



Zielerreichungen in Deutschland:



- Geflüchtete: In 2023 waren in der ManpowerGroup Deutschland 2.101 Geflüchtete

aus den 8 großen Bürgerkriegsländern inklusive der Ukraine beschäftigt. Über

5.000 Geflüchtete waren es in den letzten drei Jahren (2020 bis Ende 2023) -

inzwischen sind es ca. 6.000.

- Stromumstellung: 100 Prozent unserer Niederlassungen und Offices beziehen

Strom aus erneuerbaren Energien.

- ESG Community: Um eine Plattform für den Austausch und die Entwicklung neuer

Ideen zu bieten wurde eine Gruppe für Mitarbeitende gegründet. Die Community

gibt Impulse und verstetigt messbar die Unternehmensaktivitäten durch

persönliches Engagement und individuelle Projekte und Informationskampagnen.

- Vom F.A.Z. Institut wurde Manpower zum dritten Jahr in Folge mit dem Siegel

"Vorbild in Vielfalt und Diversity" ausgezeichnet.

- Ebenfalls zum dritten Mal erteilte Focus Money Manpower das Prädikat und

Siegel "Fairstes Unternehmen" im Branchencheck.

- Und EcoVadis, Plattform für Nachhaltigkeitsberwertungen, hat in seinem

Sustainability Rating unser Silver Ranking als eines der Top-15-Prozent der

zertifizierten Unternehmen erneut bestätigt.



Planet



- Auszeichnung als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt durch das TIME



