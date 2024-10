Palladium: Erneute Long-Chance! +63,88% p.a. mit Discount Call!

➡️ WKN: VD27ZW

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen auf die aktuelle Situation bei Palladium ein. Der Palladium-Preis konnte sich zuletzt von den Tiefs deutlich erholen und bis in den Bereich um 1.100 USD ansteigen. An diesem Widerstand ging es kurzfristig wieder abwärts und das Edelmetall notiert aktuell knapp oberhalb der wichtigen Unterstützungszone rund um die Marke von 1.000 USD. Die Saisonalitäten für die verschiedenen Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium und Platin) sehen gegen Jahresende durchaus positiv aus. Bei Palladium sprechen auch die bullischen CoT-Daten weiterhin für eine potenzielle Aufwärtsbewegung. Mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VD27ZW) lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +28,53% (oder: +63,88% p.a.) erzielen. Dieser Discount Call Optionsschein auf Palladium wird nun auch in das Tradingdepot aufgenommen. Mehr dazu in diesem Video.