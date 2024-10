Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag ließen Spielraum für den Konsens, schrieb Analyst Andrew Lee am Donnerstagmorgen. Die Tür werde geöffnet für deutlich höhere Erträge./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben