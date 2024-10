Supply Chain bleibt Sorgenkind der Industrie / Nur jedes fünfte Unternehmen bezeichnet sich als wirklich resilient

Köngen (ots) - Mehr als zwei Drittel der Unternehmen in der DACH-Region klagen

über Engpässe bei ihren Lieferanten. Weitere Belastungen sind Qualitätsprobleme

bei den Lieferanten sowie stark gestiegene Transportkosten, wie die aktuelle

Studie "Performance-Treiber 2024" zeigt. Die Probleme in der Lieferkette lassen

sich zudem nur schwer abfedern, bezeichnet sich doch nur rund jedes fünfte

Unternehmen als wirklich widerstandsfähig. Für die Studie befragte die

Unternehmensberatung Staufen mehr als 200 Industrieunternehmen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz.



"Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die Folgen der globalen Krisen den

Unternehmen weiterhin zusetzen. Fragile Lieferketten und hohe Kosten setzen die

Unternehmen nach wie vor massiv unter Druck. Dabei liegt beispielsweise die

Corona-Pandemie schon lange zurück", sagt Christian Ullrich, Experte für Supply

Chain Network Management bei der Staufen AG.







Supply Chain zu leiden, knapp die Hälfte (45 Prozent) beklagt zudem

Qualitätsprobleme bei ihren Lieferanten und 39 Prozent der Studienteilnehmer

kämpfen mit stark gestiegenen Transportkosten. Alarmierend: Nur 13 Prozent der

befragten Unternehmen bezeichnen ihre Lieferketten als "sehr stabil". Die

Mehrheit (69 Prozent) hält sie für "eher stabil", während fast jedes fünfte

Unternehmen (18 Prozent) die eigene Situation als instabil einschätzt.



Die Verwundbarkeit der Unternehmen zeigt sich auch in den Antworten auf die

Frage, für wie widerstandsfähig sie die eigene Organisation insgesamt

einschätzen. Nur 20 Prozent der Befragten halten ihr Unternehmen für "sehr

widerstandsfähig". Staufen-Berater Ullrich: "Resilienz ist kein Luxus, sondern

eine Notwendigkeit. Gerade vor dem Hintergrund zunehmend volatiler

Rahmenbedingungen sollte es der Anspruch sein, den Anteil wirklich resilienter

Unternehmen deutlich zu steigern und in die eigene Anpassungsfähigkeit zu

investieren." Der Industrie-Experte rät zu diversifizierten Lieferketten und

flexiblen Produktionssystemen, eingebettet in eine auf operative Exzellenz

ausgerichtete Unternehmenskultur.



Unternehmen wollen im gesamten Supply-Chain-Netzwerk die Kosten senken



Vor dem Hintergrund der anhaltenden Konjunkturschwäche stehen bei den

Unternehmen Kostensenkungen weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste.

Christian Ullrich: "Wie unsere Studie zeigt, sind davon das Lieferantennetzwerk,

das Produktionsnetzwerk sowie die Distribution zum Kunden betroffen - also das

gesamte Supply-Chain-Netzwerk." Die Bandbreite möglicher Maßnahmen reicht von Seite 2 ► Seite 1 von 2



