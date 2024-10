Inländische Investoren halten sich bei Übernahme deutscher Mittelständler zurück

Frankfurt am Main (ots) -



- Anzahl der Übernahmen und Fusionen von kleinen und mittelständischen

Unternehmen in Deutschland verharrt nach Corona auf niedrigem Niveau

- Insbesondere inländische Investoren sind vorsichtig

- Interesse an IT-Unternehmen steigt



Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland sind deutlich seltener als noch

vor einigen Jahren Ziele von Fusionen und Übernahmen. Die Anzahl der

M&A-Transaktionen im Mittelstand lag zwischen 2020 und 2023 rund 35 % unter dem

Vor-Corona-Niveau. Wurde 2017 noch ein Höchststand von rund 1.300 M&A-Deals in

dem Segment erreicht, waren es in der Corona-Krise 2021 nur noch 760

Transaktionen. Seitdem verharren die Aktivitäten auf niedrigem Niveau.







mittelständische Unternehmen (KMU) durch KfW Research, die auf der Orbis

M&A-Datenbank von Moody´s beruht.



Während in der Vergangenheit bei der Mehrheit der M&A-Transaktionen im deutschen

Mittelstand auf der Käuferseite ein inländisches Unternehmen stand, hat sich

auch das seit der Corona-Krise gewandelt. Der Anteil deutscher Käufer lag

zwischen 2020 und 2023 bei durchschnittlich nur noch 51 % nach rund 61 %

zwischen 2005 und 2019.



Besonders Unternehmen aus dem europäischen Ausland sind an deutschen KMU

interessiert - bei 30 % der Deals sind sie Käufer (25 % vor der

Corona-Pandemie). Vorneweg: Großbritannien mit einem Anteil von 4,9 %, gefolgt

von Schweden mit 3,8 %. An der Spitze der Herkunftsländer stehen allerdings

weiterhin Käufer aus den USA. Auf sie entfielen zwischen 2020 und 2023 rund 9,4

% der M&A-Deals im KMU-Segment.



Auf das größte Interesse stoßen deutsche Unternehmen aus dem Verarbeitenden

Gewerbe. Ihr Anteil bei den M&A-Deals liegt bei 33,4 %, gefolgt von Unternehmen

aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik mit 27,6 %. Das

liegt deutlich über dem Anteil dieser Unternehmen am mittelständischen

Unternehmensbestand von nicht einmal 6 %. Zudem ist das Interesse an Unternehmen

aus der Informations- und Kommunikationstechnik deutlich gestiegen. Zwischen

2005 und 2019 lag der Anteil der M&A-Transaktionen, die auf ein solches

Unternehmen abzielten, bei nur 18,6 %.



Investoren keines anderen Landes sind so fixiert auf einen speziellen

Wirtschaftsbereich wie jene aus China. Fast sieben von zehn Deals, die

chinesische Käufer im deutschen KMU-Segment machten, zielten auf Unternehmen aus

dem Verarbeitenden Gewerbe - allen voran auf Maschinenbauunternehmen, Hersteller

von Kraftwagen und Kraftwagenteilen sowie Hersteller von Metallerzeugnissen.



"Die aktuellen globalen Entwicklungen und Trends erfordern von vielen

Unternehmen strategische Veränderungen, teilweise deutliche. Übernahmen,

Beteiligungen oder Fusionen mit anderen Unternehmen können einen Beitrag dazu

leisten, diese Anpassungen zu meistern", sagte Dr. Juliane Gerstenberger, Senior

Economist der KfW. "Allerdings beobachten wir, dass der Anteil von

M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand, bei dem auf der Käuferseite ein

inländisches Unternehmen stand, seit der Corona-Krise deutlich gesunken ist."



