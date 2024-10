Verbesserung der Cybersicherheit mit dem kostenlosen Ressourcenkit von KnowBe4

Tampa Bay, Florida (ots) - Der Cybersecurity Awareness Month 2024 ist da, und

KnowBe4 stellt ein umfassendes, kostenloses Ressourcenkit zur Stärkung der

Cybersicherheit in Unternehmen zur Verfügung. Dieses Kit enthält zahlreiche

Schulungskurse, Videos, Poster, Infografiken und bietet Unterstützung bei der

Planung effektiver Schulungskampagnen.



Das ist Inhalt des Pakets:





- Freier Zugang zur ersten Staffel der Trainingsserie " The Inside Man ".- Das interaktive Spiel " The Inside Man: New Recruits ", in dem Nutzer dieKhromacom Corporation vor Hackern schützen. Zusätzlich gibt es acht weitereVideo- und interaktive Trainingsmodule, die in mehreren Sprachen verfügbarsind.- Poster und Digital Signage-Assets mit vier Charakterkarten und Figuren aus"The Inside Man", sowie weiteres visuelles Material in verschiedenen Sprachen.- Sicherheitsnewsletter und -dokumente : Vier Ausgaben mit Tipps und Hinweisenzur Cybersicherheit, um die Sensibilisierung zu fördern. Diese Inhalte sindebenfalls in mehreren Sprachen erhältlich.- Kostenlose Ressourcen , darunter das beliebteste On-Demand-Webinar undWhitepaper von KnowBe4.- Planungsunterstützung mit dem Cybersecurity Awareness Month User Guide und demwöchentlichen Cybersecurity Awareness Planner.Dieses kostenlose Ressourcenkit hilft Unternehmen, den gesamten Monat Oktobermit zielgerichteten Schulungskampagnen zur Cybersicherheit zu gestalten. DerCybersecurity Awareness Month ist eine internationale Initiative, die dasBewusstsein für Online-Sicherheit schärft und sowohl Einzelpersonen als auchUnternehmen dabei unterstützt, ihre Daten vor Cyberkriminalität zu schützen. DieKampagne wird von der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)und der National Cybersecurity Alliance geleitet und bietet Ressourcen, umMitarbeiter und Kunden über sicheres Online-Verhalten aufzuklären. In Europa istdie ENISA auf europäischer Ebene treibende Kraft. Hier geht es zur Webseite:https://ots.de/S6X0CC