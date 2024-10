China im Chaos: Anleger setzen auf fallende Aktien

In der vergangenen Woche flossen rund 290 Millionen US-Dollar in Fonds, die auf sinkende Aktien setzen – ein Rekordzufluss, wie Daten von Bloomberg Intelligence zeigen. Gleichzeitig zogen Investoren eine Milliarde US-Dollar aus ETFs ab, die auf steigende Hongkonger Aktien setzen, was den höchsten wöchentlichen Abfluss seit dem Jahr 2015 markiert.

Dieser plötzliche Stimmungsumschwung folgt auf die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung Ende September, die zunächst zu einem sprunghaften Anstieg des Hang-Seng-Index führten. Doch der Markt erwies sich als volatil: Am Dienstag brach der Hang-Seng-Index um etwa neun Prozent ein – der größte Tagesverlust seit 2008.