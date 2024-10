Deutliche Marktbelebung auf dem Hotel-Investmentmarkt im dritten Quartal

Frankfurt/Main (ots) - Nach den ersten neun Monaten im Jahr 2024 wurde ein

Investmentvolumen von knapp einer Milliarde Euro (992 Mio. EUR) auf dem

deutschen Hotel-Investmentmarkt registriert. Zwar wurde der langjährige

Durchschnitt um 51 % verfehlt (Ø 10 Jahre: ca. 2 Mrd. EUR), jedoch konnte das

vergleichsweise schwache Vorjahresresultat mit einem Plus von 73 % deutlich

übertroffen werden. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.



Dabei kann dem deutschen Hotel-Investmentmarkt im Jahresverlauf eine

fortschreitende Marktbelebung attestiert werden. So fiel das Investmentvolumen

im dritten Quartal mit rund 450 Mio. EUR recht stark aus. "Die wachsende

Marktdynamik wird durch einen signifikanten Anstieg der registrierten Deals

unterstrichen. Nach den ersten neun Monaten konnten immerhin bereits mehr als 60

Transaktionen und damit rund 20 mehr als im Vorjahr verzeichnet werden.

Nichtsdestotrotz bewegt sich das Hotel-Investmentvolumen weiterhin spürbar

unterhalb der historischen Höchststände", erklärt Alexander Trobitz,

Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNP Paribas Real Estate GmbH. Als

Gründe hierfür sind insbesondere die gestiegenen Kapitalkosten, das gesunkene

Kaufpreisniveau sowie die rückläufigen Fertigstellungszahlen im

Hotelneubausegment zu nennen.







überdurchschnittlichen Marktanteil von 53 % (Ø 10 Jahre: 41 %) zum gesamten

Investmentvolumen bei. Hierzu haben Portfoliotransaktionen, der Ankauf des Hotel

de Rome sowie eine Reihe kleinerer Transaktionen beigetragen. Auf der

Investorenseite deutlich präsenter sind aktuell mit 26 % Marktanteil die Family

Offices und privaten Anleger.



Markt weiter kleinteilig strukturiert



Bislang konnte in diesem Jahr noch keine der sieben Top-Standorte ihren

jeweiligen langjährigen Durchschnitt im Hotel-Investmentvolumen erreichen.

Vergleichsweise gut schneidet Berlin mit einem Marktanteil von rund 26 % ab.

Einen maßgeblichen Anteil hierzu steuerte die Veräußerung des Hotel de Rome bei.

Immerhin konnte an allen A-Standorten ein höheres Hotel-Investmentvolumen als im

Vorjahreszeitraum verzeichnet werden. Der Zuwachs fällt besonders in München und

Stuttgart stärker ins Gewicht.



Im Vergleich zum Vorjahr verteilt sich das Hotel-Investmentvolumen gleichmäßiger

über die Größenklassen. Mit 345 Mio. EUR ist das Segment der mittelgroßen

Transaktionen zwischen 50 bis 100 Mio. EUR am volumenstärksten. Symptomatisch

für einen kleinteiligeren Markt ist das überdurchschnittlich hohe

Investmentvolumen von rund 150 Mio. EUR (Ø 10 Jahre: 130 Mio. EUR) im Segment

bis 10 Mio. EUR sowie das mit 16 Mio. EUR niedrige durchschnittliche Volumen je



