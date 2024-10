Rückversicherer gefragt - Hurrikan und Preiserneuerungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts einer Abschwächung des Hurrikans "Milton" an der Westküste Floridas sind die Aktien von europäischen Rückversicherern am Donnerstag gefragt. Anleger setzen wohl aber auch darauf, dass die Schäden demnächst in den Prämienerneuerungen berücksichtigt werden.

Die Titel von Munich Re erklommen am Donnerstag mit einem Anstieg um 2,2 Prozent die Dax -Spitze, gefolgt von den 1,2 Prozent höheren Aktien der Hannover Rück . In Zürich bewegten sich die Titel von Swiss Re mit fast zwei Prozent im Plus.