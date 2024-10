Die Deutschen verbrauchen 2023 weniger Heizenergie als jemals zuvor (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Höhere Verbräuche im Nordwesten und geringere im Osten

- Mit geringinvestiven, KI-basierten Lösungen sind Effizienzgewinne in der

Wärmeerzeugung im fossilen Bestand von 10 bis 15 Prozent möglich

- Dekarbonisierung des deutschen Mehrfamilienhausbestands ist mit technischen

Maßnahmen möglich



Die erhöhten Energiepreise und Spar-Appelle der Politik haben im Jahr 2023 zu

deutlich reduzierten Energieverbräuchen bei Wohngebäuden geführt. Trotz dieser

Tatsache bleibt der Treibhausgas-Ausstoß pro Wohnung weitgehend unverändert,

sodass der Gebäudesektor die Klimaziele voraussichtlich weiterhin verfehlt. Das

ist ein Ergebnis des aktuellen Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser 2023

(https://www.techem.com/corp/de/news-und-medien/studien-und-umfragen) . Dieser

basiert auf der Auswertung und Analyse von Verbrauchsdaten aus dem Jahr 2023 zu

Verbrauch sowie Kosten für Heizung und Warmwasser aus 1,2 Millionen deutschen

Wohnungen in rund 110.000 Mehrfamilienhäusern. Der Atlas gibt Einblicke in den

Ist-Zustand der Energieversorgung und legt Potenziale zur Effizienzsteigerung

sowie Emissionsvermeidung in deutschen Wohngebäuden offen.









- Fossile Energieträger sind für die Wärmeerzeugung sehr dominant. Rund 90

Prozent des Mehrfamilienhausbestands erzeugen Wärme für Raumheizung und

Warmwasser noch fossil. Der am häufigsten genutzte Energieträger ist weiterhin



von Heizöl an den Energieträgern seit 2013 von 16 Prozent auf rund 9 Prozent

gesunken ist, wird Fernwärme mit einem Anteil von zuletzt 38 Prozent zunehmend

beliebter.

- Endenergiepreise auf Rekordniveau belasten Nutzer weiterhin stark. Die in den

Heizkostenabrechnungen wirksamen Endenergiepreise sind im Zeitraum von 2021

bis 2023 im Mittel um 70 Prozent gestiegen. Die Verbrauchkosten legten

aufgrund des ausgeprägten Sparverhaltens der Nutzer und günstiger Witterung

zwar weniger stark zu (plus 32 Prozent), dennoch haben sowohl Kosten als auch

Energiepreise damit pro Nutzeinheit das höchste Niveau seit Beginn unserer

Auswertungen erreicht.

- Der Endenergieverbrauch ist witterungsbereinigt im Jahr 2023 gegenüber 2021

angesichts der Sparanstrengungen vieler Nutzer um etwa 9 Prozent deutlich

gesunken. Besonders stark sank in Bezug auf die Raumheizung der Stromverbrauch

für Wärmepumpen - knapp 14 Prozent wurden hier eingespart.

- Im Endenergieverbrauch für Raumheizung zeigen sich deutliche regionale

Unterschiede infolge unterschiedlichem energetischen Gebäudezustand sowie

Anlagenzustand und Nutzerverhalten. Die nach Postleitzahlen-Bereichen Seite 2 ► Seite 1 von 3



