OneLayer und Nokia schließen Partnerschaft, um Zero-Trust Network Access über MXIE-Plattform anzubieten und den sicheren Übergang zu Industrie 4.0 OT-Anwendungsfällen zu beschleunigen

Boston (ots/PRNewswire) - OneLayer, ein führendes Unternehmen für die Sicherung

und Verwaltung privater 5G/LTE-OT-Netzwerke in Unternehmen, gab heute seine

Partnerschaft mit Nokia bekannt, um seine Zero-Trust-, Zero-Touch-Sicherheits-

und Asset-Management-Lösungen auf der Nokia MX Industrial Edge (MXIE) Plattform

zu integrieren. Nokia profitiert von dieser Partnerschaft, indem es die

fortschrittlichen Sicherheits- und Asset-Management-Funktionen von OneLayer als

Teil seines Katalogs für industrielle Anwendungen anbietet.



Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die Lösungen von OneLayer mit den Angeboten

von Nokia Private Wireless gebündelt, sodass eine "OneLayer Inside"-Option

entsteht, die über jeden Nokia-Verkäufer oder -Wiederverkäufer weltweit

erhältlich ist. Diese Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, die private

drahtlose Netzwerke einrichten, von Anfang an von den branchenführenden

Sicherheitsmaßnahmen und dem automatisierten Asset Management von OneLayer zu

profitieren und so einen nahtlosen, sicheren Betrieb zu gewährleisten.





Die Integration der OneLayer-Technologie in die Nokia MXIE-Plattform ermöglichteine Installation auf Knopfdruck, was die Komplexität deutlich reduziert und dieBereitstellung beschleunigt. Die Kunden profitieren von umfassendenAsset-Management-Funktionen und Zero-Trust-Sicherheit und erfüllen damitwichtige Anforderungen in der sich schnell entwickelnden Industrieumgebung vonheute."Die Partnerschaft von OneLayer mit Nokia ist ein wichtiger Meilenstein inunserer Mission, private Netzwerke in großem Umfang zu sichern. Durch dieEinbindung in die Nokia MXIE-Plattform ist OneLayer nun in der Lage, mehrUnternehmen weltweit dabei zu unterstützen, vom ersten Tag an sicher undeffizient zu arbeiten", sagt Dave Mor, Geschäftsführer von OneLayer. "DieEinbettung unserer Lösung in private drahtlose Netzwerke ermöglicht problemlose,unkomplizierte und sichere Systeme und trägt für Nokia dazu bei, denentscheidenden Schutz für alle Anwendungsfälle zu schaffen.""Nokia und OneLayer sind von einem gemeinsamen Engagement für kundenorientierteZufriedenheit angetrieben. Als Teil von MXIE werden die Lösungen von OneLayerden Kunden eine Plug-and-Play-Marketplace-Erfahrung bieten, die unübertroffeneFlexibilität und einfache Integration ermöglicht", so Stephan Litjens,Vizepräsident, CNS Enterprise Campus Edge Solutions. "Diese Partnerschaftunterstreicht unser Engagement, die sich entwickelndenDigitalisierungsbedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Sie können nun einerobuste, skalierbare Lösung nutzen, die die Einführung privater 5G/LTE-Netzevereinfacht und gleichzeitig sicherstellt, dass die Sicherheit nicht