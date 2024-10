DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Im Bereich Gewichtssenker habe es zuletzt viele Nachrichten von Wettbewerbern des Pharmakonzerns gegeben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Jüngst habe mit Rivus ein Unternehmen, das er bisher nicht auf dem Radar gehabt habe, positive Phase-II-Daten für seinen Stoffwechselbeschleuniger HU6 bei fettleibigkeitsbedingter Herzinsuffizienz gemeldet. Ein Ansatz zur Erhaltung der schlanken Muskulatur sei zwar offensichtlich attraktiv. Doch die Wirksamkeit hält er für eher bescheiden und die Sicherheit für fraglich. Daher sei HU6 in diesem Bereich wahrscheinlich kein Wettbewerbsrisiko für Novo Nordisks Wegovy./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 108,0EUR auf Tradegate (10. Oktober 2024, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1100

Kursziel alt: 1100

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m