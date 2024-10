AKTIE IM FOKUS Deutsche Pfandbriefbank unter Druck - Mittelfristziel gestrichen Die Aussagen im Rahmen eines Kapitalmarkttags haben die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank am Donnerstag belastet. Am Vormittag kam Bewegung in die Aktien, die sich anfangs noch um ihr Vortagsniveau bewegt hatten. In der Spitze sackten sie mit …