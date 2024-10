Wenig veränderte Kurse - Warten auf US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Donnerstag einmal mehr abwartend präsentiert. "Die Marktteilnehmer schauen bereits auf die heute anstehenden US-Preis- und Arbeitsmarktdaten", so Marktexperte Andreas Lipkow. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,24 Prozent auf 4.971,04 Punkte. Auch außerhalb des Euroraumes passierte wenig. Der Schweizer SMI trat auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 8.236,14 Zähler nachgab.

Nach wechselhaften Signalen von der US-Konjunktur könnten die Inflationszahlen nun Hinweise auf den weiteren Zinspfad in den USA geben. "Hier stellt sich die Frage, ob die Notenbanker in ihrer Zuversicht bestätigt werden, dass sich die Teuerung in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent zubewegt", so die Volkswirte der Helaba. "Im September dürfte sich die Disinflation fortgesetzt haben." Mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen sei aber nicht zu rechnen.