Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Grant Thornton Team ...

Ein Team von Grant Thornton in Deutschland um den Partner Prof. Dr. Martin Jonas und Senior Manager David Bertsch hat im Auftrag des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn als Sachverständiger eine fachliche Stellungnahme in Form einer Fairness Opinion abgegeben. Diese bezieht sich auf den Wert der Schenker AG im Zusammenhang mit der Veräußerung und zielt darauf ab, die finanzielle Angemessenheit des Verkaufspreises zu beurteilen.

Grant Thornton Team unterstützt Aufsichtsrat der Deutsche Bahn AG bei Veräußerung von Logistiktochter Schenker Düsseldorf (ots) - Kürzlich hat der Vorstand der Deutsche Bahn AG eine Vereinbarung zur Veräußerung der Schenker AG an die börsennotierte dänische Logistikgruppe DSV A / S unterzeichnet. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 14,3 Milliarden Euro zugrunde, dieser kann bis zum erwarteten Vollzug der Transaktion im Jahr 2025 durch Zinserträge auf bis zu 14,8 Milliarden Euro steigen. Damit handelt es sich um Deutschlands bis dato größten M&A-Deal in diesem Jahr.

Der DB-Konzern ist ein führender Anbieter im Bereich Mobilität und Logistik. Im Wesentlichen besteht der DB-Konzern aus dem Systemverbund Bahn sowie der internationalen Großbeteiligung Schenker. Der Systemverbund Bahn umfasst die Personenverkehrsaktivitäten in Deutschland, die

Schienengüterverkehrsaktivitäten, die operativen Serviceeinheiten sowie die Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Der DB-Konzern, mit Hauptsitz in Berlin, beschäftigt rund 340.000 Mitarbeitende.



Die Schenker AG gehört mit rund 72.700 Beschäftigten an über 1.850 Standorten in mehr als 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand. Mit dem Ziel einer nachhaltigen Zukunft für die Logistikbranche investiert das Unternehmen kontinuierlich in innovative Transportlösungen, erneuerbare Energien und emissionsarme Produkte für seine Kundinnen und Kunden.

DSV beschäftigt weltweit 75.000 Mitarbeitende und verfügt über eigene Büros in mehr als 80 Ländern. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von 20,2 Milliarden Euro. Die Gesellschaften DSV Road, DSV Air & Sea und DSV Solutions befinden sich zu 100 Prozent im Besitz der dänischen Gesellschaft DSV A / S, die an der Nasdaq OMX Nordic in Kopenhagen notiert und Bestandteil des OMX Copenhagen 25 ist.



