Robotaxi-Event von Tesla: Ist hier schon morgen der Lack wieder ab?

Was auch immer der E-Fahrzeughersteller dort präsentiert, wird nicht ohne Folgen für die Aktienkursentwicklung bleiben. Grund hierfür ist, dass ein beträchtlicher Teil der Kurserholung in den vergangenen Monaten auf der Erwartung gründet, dass es Tesla schon sehr bald gelingen wird, den Multimilliarden-Markt "Selbstfahrende Taxis", auch bekannt als Robotaxis, für sich zu erschließen.

Elon Musk und Tesla müssen liefern!

Das wäre mit Blick auf die Bewertung der Aktie und die Tatsache, dass das Unternehmen mit sinkenden Fahrzeugverkäufen vor allem auf dem hartumkämpften chinesischen Automobilmarkt zu ringen hat, ein finanziell bedeutender Schritt, für den aber eine klare Monetarisierungsstrategie mit einem verbindlichen Zeitrahmen her muss.

Bleibt das Elon Musk seinen Anlegern und Fans schuldig, könnte sich die Ausgangslage für die Tesla-Aktie erheblich eintrüben, wie ein Blick in den Chart zeigt.

Bodenbildung schreitet voran

Übergeordnet handelt Tesla in einem Abwärtstrend ausgehend vom im November 2021 erzielten Allzeithoch bei 415 US-Dollar. Innerhalb dieses Trends sind die Käufer um eine Bodenbildung mit nachfolgender Trendwende bemüht. Hier kam es in der ersten Jahreshälfte zu empfindlichen Rückschlägen. Seit den Ende April vorgelegten Quartalszahlen hat sich das Blatt jedoch gewendet.

Dank des rasch wachsenden Energiespeichergeschäfts und der Hoffnung auf Milliarden-Erträge aus dem Robotaxi-Business hat die Aktie einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren können, der dank eines Ausbruchsversuchs über den Widerstandsbereich bei 265 US-Dollar mit dem Golden Cross der gleitenden Durchschnitte (GD50 & GD 200) zu einem Kaufsignal geführt hat.

Hohe Volatilität zu erwarten

Dementsprechend hat sich die Aktie vom Anfang August erlittenen Rückschlag erholen und den Aufwärtstrendkanal verteidigen können. Ein zweiter Ausbruchsversuch scheiterte aber erneut am Widerstandsbereich zwischen 260 und 270 US-Dollar. Gegenwärtig setzt Tesla auf der Unterstützung bei 240 US-Dollar auf.

Das Robotaxi-Event wird für Volatilität sorgen. Bis zum Ende der Woche ist am Optionsmarkt eine Kursbewegung von 6,3 Prozent eingepreist. Damit könnte der Reaktion auf die Präsentation am Donnerstagabend eine entscheidende Bedeutung zukommen.

Top oder Flop?

Fällt Tesla nämlich unter den Bereich zwischen 220 und 230 US-Dollar würde das Aufgeben der 50-Tage-Linie Abwärtspotenzial bis in den Bereich um 200 US-Dollar freisetzen, wo die anhaltenden Bodenbildungsbemühungen auf den Prüfstand gestellt werden könnten.

Eine Kursbewegung zur Oberseite könnte hingegen zu einem erneuten Ausbruchsversuch aus dem Trendkanal und den aktuellen Widerstandsbereich führen. Gelingt es den Käufern, 270 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, könnte das die übergeordnete Trendwende erheblich beschleunigen.

Fazit: Die Ausgangslage ist konstruktiv

Der Blick auf die technische Indikation befürwortet gegenwärtig einen steigenden Kurs. Zwar hat die Aktie zuletzt an Stärke eingebüßt, was am neutral verharrenden RSI sowie dem zwar im Plusbereich, aber unter seiner Signallinie notierenden MACD zu erkennen ist. Insgesamt wird der Kursanstieg der vergangenen Monate aber durch steigende Indikatoren begleitet, was einen technisch unterstützten Aufwärtstrend anzeigt.

Solange also Elon Musk den Mund nicht erneut zu voll genommen hat, stehen die Chancen auf einen fortgesetzten Kursanstieg nach dem Robotaxi-Event gut.

Long oder Short? Beides bietet die Chance auf 100 Prozent!

Viele Anleger werden das Event mit Wetten auf steigende oder fallende Kurse begleiten. Um Zeitwertverlusten in Optionsscheinen vorzubeugen, empfehlen sich aufgrund der vor dem Donnerstagabend hohen impliziten Volatilität insbesondere Discount-Optionsscheine.

Wer auf einen Kursanstieg wetten möchte, kann das mithilfe des Discount-Calls MG7U9C tun. Dieser verfügt über eine Basis von 240 US-Dollar und ein Cap von 265 US-Dollar. Steigt Tesla bis zum Laufzeitende am 21. März 2025 auf 265 US-Dollar oder mehr, wartet der Maximalgewinn von 2,06 Euro und damit eine Verdopplungschance.

Anleger, die nicht von steigenden Kursen überzeugt sind, können mit dem Discount-Put MJ1R1E auf fallende Preise setzen. Auch dieser Discount-Optionsschein hat eine Laufzeit bis kommenden März und verfügt über eine Basis von 240 US-Dollar. Den maximalen Auszahlungsbetrag von 2,06 Euro erhalten mutige Trader hier, wenn Tesla auf 215 US-Dollar oder niedriger fällt. Auch das bedeutet in etwa die Chance auf eine Verdoppelung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

