Dax baut zum Mittag Verluste ab - Rückversicherer vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem sehr schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen Großteil seiner Verluste wieder abgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.253 Punkten berechnet, wenige Punkte unter dem Schlussniveau vom Vortag.Vor der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten am Nachmittag zeigten sich Anleger zunächst zurückhaltend. Genau mitverfolgt wird auch, wie sich die Schäden durch Hurrikan "Milton" in den USA entwickeln. Die Papiere der Rückversicherer Münchener Rück und Hannover Rück rangierten an der Spitze der Kursliste in Frankfurt.Am Tabellenende fanden sich derweil die Rheinmetall-Aktien wieder. Hintergrund sind Medienberichte, wonach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einem Waffenstillstand bereit sein soll.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0932 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9147 Euro zu haben.