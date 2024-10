Goldman senkt Ziel für Microsoft auf 500 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 515 auf 500 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kash Rangan hob seine Schätzungen für KI-bezogene Investitionen in den Jahren 2026 und 2027 an und kappte daher seine Prognosen für den Barmittelzufluss moderat, wie aus einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Der daraus resultierende, kurzfristige Druck auf die Aktien sollte aber durch eine Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Plattform Azure gelindert werden./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 01:50 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 382,8EUR auf Tradegate (10. Oktober 2024, 12:54 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 500 US-Dollar



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 500,00 $ , was eine Steigerung von +19,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer