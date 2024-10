CULT Food Science-Tochter Further Foods begrüßt neuen Vertriebs- und Marketingleiter

Toronto, Ontario, 10. Oktober 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. („CULT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00) – eine disruptive Lebensmitteltechnologie-Plattform, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von kultiviertem Fleisch und auf dem Gebiet der zellulären Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie zu transformieren – freut sich bekannt zu geben, dass Herr Kevin Ryan das Team der Tochtergesellschaft Further Foods Inc. als Head of Sales and Marketing für die innovative Haustierfuttermarke Noochies! verstärken wird.

Wichtigste Fakten

- Kevin verfügt über umfangreiche Branchenkenntnisse im Heimtierfuttersegment, die ihm als Head of Sales and Marketing bei Noochies! zugute kommen werden

- Die Marke Noochies! steht sowohl im nordamerikanischen als auch im internationalen Einzelhandel vor dem Ausbau ihrer Marktpräsenz

In seiner neuen Funktion wird Kevin die Entwicklung und Umsetzung sämtlicher Verkaufs- und Marketingstrategien zum Erreichen der Umsatzziele und zum Ausbau des Vertriebs beaufsichtigen. Er wird die Expansion der Marke Noochies! in neue Märkte und Vertriebsschienen leiten und sich gleichzeitig auch dem Aufbau und der Pflege stabiler Beziehungen mit wichtigen Kunden, Vertriebs- und Einzelhandelspartnern widmen. Darüber hinaus wird er für alle Verbraucher- und Digital-Marketing-Initiativen verantwortlich zeichnen und die Entwicklung und Durchführung der Positionierungs- und Messagingaktivitäten sowie der Markenkampagnen beaufsichtigen. In enger Zusammenarbeit mit dem CEO des Unternehmens wird sich Kevin außerdem darauf konzentrieren, das Wachstum auch über Direktvermarktungsplattformen, einschließlich der firmeneigenen Website und Marktplätzen von Drittanbietern wie Amazon und Chewy, anzukurbeln.

Kevin ist in der Haustierbranche kein Unbekannter: Er war zuvor als International Sales Manager bei der Firma Midwestern Pet Foods, Inc. tätig, wo er durch proaktive und schlagkräftige Marketinginitiativen die Präsenz, die Vertriebskanäle und die Gewinnorientierung der Marke außerhalb der Vereinigten Staaten managte. Davor bekleidete er bei TOP 1 Oil Products Co. USA den Posten eines Global Marketing Director, wo er mit der Betreuung von 40 internationalen Kunden den Ausbau der globalen Markenpräsenz und Vertriebskanäle sowie das Umsatzwachstum der Firma mitverantwortete. Auch fünf Guinness-Weltrekorde gingen auf sein Konto.