Aktie sprintet los!

Ab Freitag werden wieder US-Großbanken die Berichtssaison einläuten und sicherlich für Bewegungen an den Aktienmärkten sorgen. Währenddessen verharrt die Citigroup-Aktie nach einer starken Kaufwelle seit Oktober letzten Jahres seit einigen Monaten in einer Seitwärtsphase unter dem Horizontalwiderstand von rund 64,40 US-Dollar fest. Die Kursmuster seit Ende August lassen jedoch Hoffnungen auf einen baldigen Ausbruch durch die Installation einer inversen SKS-Formation aufkeimen, die auf Tagesschlusskursbasis im gestrigen Handel sogar aktiviert worden ist.

Sollten die Quartalszahlen wohlwollend von Marktteilnehmern aufgenommen werden und diese die Aktie mindestens über 66,23 US-Dollar anschieben, dürfte ein Folgekaufsignal auf mittelfristiger Basis entstehen, Kursgewinne an 69,11 und darüber in den Bereich um 73,30 US-Dollar würden auf Sicht der nächsten Wochen möglich. Sollte dagegen das Enttäuschungspotenzial überwiegen und der Wert mindestens unter 53,00 US-Dollar zurückfallen, käme dies einem harten Schlag gleich, Abschläge auf 49,12 und darunter in den Bereich um 44,15 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.

Citigroup Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Schafft es die Citigroup-Aktie in den kommenden Stunden über 66,23 US-Dollar zuzulegen und damit die inverse SKS-Formation weiter umzusetzen, könnten im Anschluss Kursgewinne bis an 73,30 US-Dollar erfolgen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN ME886Y bewerkstelligt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 61,50 US-Dollar allerdings noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,70 Euro ergeben. Das gesamte Kurspotenzial beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 80 Prozent.