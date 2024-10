Neue Markt-Mitglieder für den Aufsichtsrat von KfW Capital

Frankfurt am Main (ots) -



- Andreas Haug und Dr. Maximilian Zimmerer als Markt-Experten in das Gremium

aufgenommen

- Großen Dank an Dr. Fritz Becker für fünf Jahre "Aufsichtsrat KfW Capital"



Veränderungen im Aufsichtsrat von KfW Capital: Mit Andreas Haug und Dr.

Maximilian Zimmerer sind zwei neue Mitglieder dem Gremium beigetreten, das die

Überwachungsfunktion über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wahrnimmt und

größere Investments genehmigt. Dr. Fritz Becker ist auf eigenen Wunsch nach fünf

Jahren aus dem Gremium ausgetreten.







zuvor Gründer und Angel Investor im Technologie- und Medienbereich; Dr.

Maximilian Zimmerer ist Mitglied im Aufsichtsrat der Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft und ehemaliges Vorstandsmitglied der Allianz SE.



"Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dr. Fritz Becker, der als Mitglied unseres

Aufsichtsrats den Auf- und Ausbau von KfW Capital seit Gründung tatkräftig mit

seiner Fachexpertise, seiner Branchenkenntnis und großem persönlichen Einsatz

begleitet hat", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe

und Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital. "Mit Andreas Haug und Dr.

Maximilian Zimmerer hat die Gesellschafterversammlung zwei neue Mitglieder für

den Aufsichtsrat gewonnen, die durch ihre profunden Marktkenntnisse und ihr

breites Netzwerk wichtige Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung von KfW

Capital geben werden und somit das Gremium ideal ergänzen. Wir freuen uns auf

die Zusammenarbeit mit ihnen."



Der Aufsichtsrat von KfW Capital besteht nun aus sieben Mitgliedern: zwei

Vertreterinnen des Bundes (Dr. Sabine Hepperle als Vertreterin des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und Dr. Eva Wimmer als

Vertreterin des Bundesministeriums der Finanzen), drei Vertretern/Vertreterinnen

aus dem Markt (Andreas Haug, Dr. Judith Kölzer-Söding, Dr. Maximilian Zimmerer)

und zwei Vertretern der KfW (Stefan Wintels als Aufsichtsratsvorsitzender und

Dr. Stefan Peiß als Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender.)



Hinweis:



Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats von KfW Capital

finden Sie unter Aufsichtsrat Capital (kfw-capital.de)

(https://www.kfw-capital.de/%C3%9Cber-uns/Aufsichtsrat/)



Pressekontakt:



KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98/100, 60323 Frankfurt

Sonja Höpfner

Tel. +49 (0)69 7431 4306

E-Mail: mailto:Sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw-capital.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5883440

OTS: KfW





Andreas Haug ist Founding Partner des Venture Capital-Fonds Headline und warzuvor Gründer und Angel Investor im Technologie- und Medienbereich; Dr.Maximilian Zimmerer ist Mitglied im Aufsichtsrat der MünchenerRückversicherungs-Gesellschaft und ehemaliges Vorstandsmitglied der Allianz SE."Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dr. Fritz Becker, der als Mitglied unseresAufsichtsrats den Auf- und Ausbau von KfW Capital seit Gründung tatkräftig mitseiner Fachexpertise, seiner Branchenkenntnis und großem persönlichen Einsatzbegleitet hat", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppeund Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital. "Mit Andreas Haug und Dr.Maximilian Zimmerer hat die Gesellschafterversammlung zwei neue Mitglieder fürden Aufsichtsrat gewonnen, die durch ihre profunden Marktkenntnisse und ihrbreites Netzwerk wichtige Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung von KfWCapital geben werden und somit das Gremium ideal ergänzen. Wir freuen uns aufdie Zusammenarbeit mit ihnen."Der Aufsichtsrat von KfW Capital besteht nun aus sieben Mitgliedern: zweiVertreterinnen des Bundes (Dr. Sabine Hepperle als Vertreterin desBundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und Dr. Eva Wimmer alsVertreterin des Bundesministeriums der Finanzen), drei Vertretern/Vertreterinnenaus dem Markt (Andreas Haug, Dr. Judith Kölzer-Söding, Dr. Maximilian Zimmerer)und zwei Vertretern der KfW (Stefan Wintels als Aufsichtsratsvorsitzender undDr. Stefan Peiß als Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender.)Hinweis:Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats von KfW Capitalfinden Sie unter Aufsichtsrat Capital (kfw-capital.de)(https://www.kfw-capital.de/%C3%9Cber-uns/Aufsichtsrat/)Pressekontakt:KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98/100, 60323 FrankfurtSonja HöpfnerTel. +49 (0)69 7431 4306E-Mail: mailto:Sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw-capital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5883440OTS: KfW