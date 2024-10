HONOR führt "Circle to Search" mit Google auf HONOR Magic V3 und HONOR 200 Serie ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Verfügbarkeit der neuen Funktion

unterstreicht das Engagement von HONOR und Google, mobile KI-Technologie für

alle zugänglich zu machen



Die globale Technologiemarke HONOR gab heute die Verfügbarkeit von "Circle to

Search" mit Google[1] auf dem Flaggschiff-Modell HONOR Magic V3, dem flachsten

nach innen faltbaren Smartphone der Welt, sowie auf der HONOR 200 Serie bekannt,

die eine überragende Leistung und ein konkurrenzloses Porträtfotografie-Erlebnis

auf professionellem Niveau bietet. Die neue Erweiterung stellt sicher, dass alle

von den neuesten KI-Fortschritten profitieren können und bietet

Smartphone-Nutzern auf der ganzen Welt ein nahtloses und intuitives

Sucherlebnis.





"Die Verbesserungen in der KI verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten,lernen, einkaufen, kreieren und mit unseren Geräten interagieren. Ob man nunÜbersetzungshilfe oder Hilfe bei den Hausaufgaben benötigt oder einfach nur mehrüber ein Bild erfahren möchte, das einem in den sozialen Medien aufgefallen ist- für die Suche nach diesen Informationen nutzen wir am liebsten unsereSmartphones", sagt George Zhao, Geschäftsführer von HONOR. "HONOR ist eineTechnologiemarke, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, und setzt sichdafür ein, allen Menschen die Vorteile der KI zugänglich zu machen. Dank unsererengen Zusammenarbeit mit Google und der Einführung dieser Funktion in zweiunserer beliebten Smartphone-Linien ist es nun möglich, eine Welt vollerInformationen auf Knopfdruck zu erschließen, die den Alltag der Menschen aufeine ganz neue Art und Weise erleichtert.""Circle to Search" ermöglicht es Nutzern, mit Google sofort nach allem zusuchen, was sie auf ihrem Telefon sehen. Mit "Circle to Search" können Nutzereinfach einen Text, ein Bild oder ein Video auf ihrem Bildschirm einkreisen,markieren, umkritzeln oder antippen, um nach weiteren Informationen zu suchen,ohne die Anwendung zu wechseln. "Circle to Search" macht die Suche nach allem,was Sie interessiert, noch einfacher.[1] Google und Android sind Marken von Google LLC.Die KI-Reise von HONOR: Aufbau eines umfassenden und verantwortungsvollenKI-Ökosystems HONOR hat die zentrale Rolle von KI bei der Gestaltung deszukünftigen Lebensstils erkannt und betrachtet KI seit langem als strategischePriorität. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung und die offeneZusammenarbeit mit Industriepartnern ist HONOR bestrebt, sein KI-Ökosystem fürGeräte zu erweitern und Verbrauchern weltweit zukunftsweisende KI-Lösungen zubieten. Anfang dieses Jahres stellte HONOR die vierschichtige KI-Architektur vonHONOR vor, eine Blaupause für die branchenweite Einführung, von der letztendlich