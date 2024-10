Goldshore ist bereit für sein entdeckungsorientiertes Winter-Explorationsprogramm

Ziel des entdeckungsorientierten geochemischen und geophysikalischen Programms ist die Definition von Bohrzielen in aussichtsreichen Strukturkorridoren auf einer Länge von 23 Kilometern, die bis dato noch nicht systematisch exploriert wurden.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 10. Oktober 2024 / IRW-Press / Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTC Markets: GSHRF / FWB: 8X00) („Goldshore“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu den entdeckungsorientierten Explorationsplänen des Unternehmens zu veröffentlichen, die darauf abzielen, im Gebiet der Lagerstätte Moss robuste Bohrziele in aussichtsreichen Strukturkorridoren auf einer Länge von 23 Kilometern zu definieren (Abbildungen 1 und 2). Das Zielgebiet wurde bis dato noch nicht systematisch exploriert, weil die aussichtsreichen und rezessiven Strukturen, die Ähnlichkeiten mit den meisten der Funde auf einer Länge von 3,6 Kilometern in der Lagerstätte Moss aufweisen, von einer ausgedehnten Deckschicht aus Geschiebemergel und Moorboden (Muskeg) überlagert sind (95 % der Lagerstätte befindet sich unterhalb der Deckschicht). Im kommenden Winter plant das Unternehmen die Durchführung systematischer Probenahmen aus dem Grundgebirge sowie bodengestützte geophysikalische Messungen mittels induzierter Polarisation über aussichtsreichen Scherzonenkorridoren mit der Absicht, entsprechende Bohrziele für die Wintersaison 2025-2026 zu definieren.

Abbildung 1: Das Zielgebiet für bodengestützte geophysikalische Messungen im Bereich der mineralisierten Strukturkorridore

Michael Henrichsen, CEO von Goldshore, erklärt: „Wir warten schon mit Spannung darauf, das enorme Explorationspotenzial der Zone Moss mit dem ersten systematischen Explorationsprogramm über einer ganzen Reihe von bekannten goldführenden Strukturen zu erschließen. Das Unternehmen will durch die Definition robuster Bohrziele, die im Jahr 2025 das Stadium der Bohrreife erlangen sollen, sein ultimatives Unzenpotenzial ausschöpfen, und wird mit diesem Programm einen wichtigen Schritt im Wachstumsprofil des Goldprojekts Moss setzen.“

Überblick über das Explorationsprogramm

Im Rahmen des geochemischen Programms soll ein leichter Schallbohrer zum Einsatz kommen, um die oberste Schicht des Grundgebirges über den aussichtsreichen Strukturkorridoren anhand von Bohrungen mit Lochabständen von 50 bis 100 Metern und entlang von 400 bis 800 Meter voneinander entfernten Bohrlinien zu erkunden und damit goldführende Zonen zu definieren. Die Probenahmen entlang von Rasterlinien wurden durch Schürfproben aus dem Grundgebirge über den Bergrücken ergänzt, um eine vollständige Probenabdeckung sicherzustellen. Bei seinem Explorationsansatz verwendet das Unternehmen den umfassenden Bohrdatensatz der Lagerstätte Moss als Fallstudie; die Analyse der Proben aus dem oberen Bereich der Bohrlöcher auf Bohrlinien mit 400-Meter-Abständen dient der genauen Abgrenzung des „Fußabdrucks“ der Lagerstätte mit Erzgehalten von über 0,1 g/t Gold (Abbildung 2). Um entsprechende Zonen mit Goldmineralisierung definieren zu können, wird das Programm bis zu 200 Bohrlöcher entlang der Ausläufer der Lagerstätte Moss und entlang des 12 Kilometer langen Entwicklungszugs Kawa umfassen.

