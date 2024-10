ACT³ macht sich die GIGA- und KI-Ära zu eigen

Gary Lu analysierte die rasante Entwicklung von optischen Breitbandnetzen und KI-Technologien in LATAM und weltweit. Er schlug außerdem drei Entwicklungsstrategien vor: den rein optischen Übergang, den Gigabit-Übergang und den Szenario-Übergang. „ACT" hoch drei bedeutet, dass die drei Übergänge der Weg sind, um die Nutzerbasis und die Einnahmen des FBB-Dienstes zu erhöhen und die Qualität des digitalen Lebens in LATAM zu verbessern.

SAO PAULO, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem 2024 LATAM Fiber Broadband Leaders Summit hielt Gary Lu, Präsident der Marketing- und Vertriebsabteilung für Carrier-Netzwerke und -Lösungen von Huawei, eine Rede mit dem Titel „ACT 3 to Embrace the GIGA and AI eras". „ACT" ist das Umsatzmodell für das Festnetz-Breitbandgeschäft. „A" steht für ARPU, „C" für die Reichweite des Dienstes (Coverage of service) und „T" für die Take-up-Rate. Reichweite multipliziert die Take-up-Rate ist eine Frage der Nutzerbasis, und der ARPU ist der Schlüssel zur Steigerung der Einnahmen.

Alloptischer Übergang: Beschleunigung der Umstellung von Kabel auf Glasfaser zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs von Breitbanddiensten

Derzeit nimmt die Zahl der FTTH-Nutzer in LATAM deutlich zu. Glasfaser-Breitband hat das herkömmliche Kabelbreitband als führende Form des Breitbands abgelöst. Der Glasfaser-Breitbanddienst ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder in LATAM, und die CAGR für FTTH-Abonnements liegt bei über 20 % ab 2021. Viele lokale Netzbetreiber haben durch die Entwicklung von FTTH-Diensten die Effizienz ihrer Betriebs- und Wartungsabläufe erheblich verbessert und erhebliche Geschäftsgewinne erzielt. Der Glasfaser-Breitbandmarkt hat ein großes Potenzial. Durch die Massenproduktion werden die Kosten für FTTH-Ausrüstung optimiert. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den Aufbau von FTTH zu investieren.

Gigabit-Übergang: Beschleunigung und Qualitätsverbesserung, Erfüllung der Anforderungen an digitale und KI-Dienste

Optisches Gigabit-Breitband ermöglicht höhere Netzgeschwindigkeiten und spielt eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Anforderungen an digitale und KI-Dienste. Beispielsweise erfordern 4K/8K-Live-Streaming, VR-Dienste und Homeoffice eine ausreichende Bandbreite. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 und die iFTTR F50-Lösung von Huawei können Netzbetreibern dabei helfen, die Wi-Fi-Abdeckung zu erweitern und Geschäftsmöglichkeiten für Gigabit-Smart Home zu erkunden. Die Gigabit-Umstellung ist also auch eine Chance für die Zukunft.

Die Industrie prognostiziert, dass in den nächsten drei Jahren der Anteil der Breitbandnutzer mit 500 Mbit/s und mehr 30 % erreichen wird, während der Anteil der Gigabit-Breitbandnutzer in LATAM 10 % erreichen wird.

Übergangsszenario: Bereitstellung diversifizierter und szenariospezifischer Dienste zur Erforschung des personalisierten Nutzermarktes

Die Anwendungsszenarien für optisches Breitband sind nicht mehr auf die traditionelle Heimunterhaltung beschränkt. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von Netzgeschwindigkeiten und Internetdiensten entstehen viele unterschiedliche Anwendungsszenarien wie Homeoffice und Live-Streaming. In Lateinamerika zeigt das Wachstum der Live-Streaming- und Fahrerwirtschaft intuitiv das Geschäftspotenzial des optischen Breitbands für Netzbetreiber in neuen Szenarien auf. Huawei ist bereit, gemeinsam mit Netzbetreibern innovative Geschäftsmodelle zu erforschen und Dienste anzubieten, die den individuellen Anforderungen der Nutzer besser entsprechen.

Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hängt ihre Entwicklung von massiven Datenmengen, leistungsstarken Computern und Hochgeschwindigkeitsnetzen ab, was die Stärken der Netzbetreiber sind. Netzbetreiber können Home-Hubs mit Media-Computing-Hosts einrichten, um intelligente Geräte zu verbinden und bessere Dienste anzubieten. Technologien wie FTTR ermöglichen Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits- und stabiler Netzunterstützung für KI-Anwendungen. Leistungsstarke KI in der Cloud kann mit intelligenten Geräten genutzt werden, um personalisierte Dienste anzubieten. In diesem Rahmen können Unternehmen die Chancen der KI-Ära nutzen.

Huawei entwickelt seit über 20 Jahren IKT-Geschäfte in Lateinamerika und ist bereit, Geschäftserfahrungen und unterstützende Technologien zu teilen. Huawei wird einer der besten strategischen Partner für Netzbetreiber sein, um mehr Geschäftsmöglichkeiten in der GIGA- und KI-Ära für das digitale LATAM zu erschließen.

