Batteriespeicherprojekt in Schneeberg und weitere innovative Projekte (FOTO)

Düsseldorf (ots) - GEPSENIX ENERGY SE, eines der führenden Unternehmen im

Bereich der erneuerbaren Energien, kündigt den Bau eines hochmodernen

Batteriespeichers in Schneeberg, Sachsen, an. Mit einer geplanten Leistung von 8

MW und einer Speicherkapazität von 16 MWh wird dieser Speicher eine zentrale

Rolle bei der Sicherstellung der Netzstabilität und der Förderung einer

CO2-neutralen Energieversorgung spielen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für

das Jahr 2025 vorgesehen.



Das Batteriespeicherprojekt wird auf einem firmeneigenen Gelände von 2.028 m² in

unmittelbarer Nähe des Umspannwerks Schneeberg Nord errichtet. Durch die

Speicherung überschüssiger Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und

Sonnenenergie kann der Speicher diese bei Bedarf ins Netz einspeisen, was die

Versorgungssicherheit erhöht und gleichzeitig die Belastung der Stromnetze

verringert. Dieses Projekt trägt maßgeblich dazu bei, die Herausforderungen der

Energiewende zu bewältigen und den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren.









"Ohne effiziente Batteriespeichertechnologien kann die Energiewende nicht

gelingen", erklärt Franz Schnorbach, Vorstandsvorsitzender von GEPSENIX ENERGY

SE. "Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie sind naturgemäß

unregelmäßig verfügbar, und hier kommt die Speichertechnologie ins Spiel. Sie

ermöglicht es, die Energie zu Zeiten von Überproduktion zu speichern und dann

bedarfsgerecht zu nutzen. Der Batteriespeicher in Schneeberg wird ein wichtiger

Beitrag zur Netzstabilität und zur nachhaltigen Energieversorgung in der

Region."



Der Batteriespeicher in Schneeberg verfügt über eine Speicherkapazität von 16

MWh und kann innerhalb von nur zwei Stunden vollständig aufgeladen werden. Diese

Geschwindigkeit und Flexibilität ermöglichen es, Energie genau dann

bereitzustellen, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Dies ist entscheidend,

um Spitzenlasten im Netz abzufedern und die Integration von fluktuierenden

erneuerbaren Energiequellen zu optimieren. Darüber hinaus trägt dieses System

dazu bei, die Stromversorgung widerstandsfähiger gegen wetterbedingte

Schwankungen zu machen.



Technologische Exzellenz und langfristige Nachhaltigkeit



GEPSENIX ENERGY SE setzt auf bewährte Technologien von marktführenden

Herstellern, die höchste Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleisten. Die

Auswahl der Partner für das Projekt in Schneeberg basiert auf strengen

Qualitätsstandards, um sicherzustellen, dass die Speichersysteme sowohl kurz-

als auch langfristig einen wertvollen Beitrag zur Energiewende leisten.



Neben dem Schneeberger Projekt arbeitet GEPSENIX ENERGY SE an einer weiteren



