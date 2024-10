DAHON & RoyalBaby stellen neue strategische Partnerschaft vor

Diese starke Allianz zwischen DAHON und RoyalBaby stellt einen wichtigen Meilenstein für den chinesischen Fahrradmarkt dar. DAHON ist eine weltbekannte Faltradmarke, die auch bei der wissenschaftlichen Innovation von Fahrradrahmen und -komponenten an vorderster Front steht, während RoyalBaby ein weltweit führender Hersteller von Kinderfahrrädern ist, der sich stark auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von hochwertigen Produkten konzentriert. Die Synergie zwischen den beiden globalen Marken und ihre sich ergänzenden Stärken werden nicht nur dem Kinderfahrradmarkt neuen Schwung verleihen, sondern auch die Qualität und gesunde Entwicklung der Fahrradindustrie in China fördern.

BEIJING, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DAHON, ein weltweit führender Hersteller von Falträdern, und RoyalBaby, ein weltweit führender Hersteller von Kinderfahrrädern, gaben am 9. August 2024 auf einer Pressekonferenz im Shangri-La Hotel in Peking, China, eine strategische Partnerschaft bekannt.

„Da DAHON und RoyalBaby in ihren jeweiligen Bereichen eine Fülle von Wissen und herausragenden Leistungen angesammelt haben, wird diese strategische Zusammenarbeit sicherlich einen neuen Maßstab für die Branche setzen. Ich hoffe aufrichtig, dass diese Zusammenarbeit mehr Unternehmen dazu anregen kann, ihre Innovationsgrenzen aktiv auszuloten und gemeinsam die nachhaltige und gesunde Entwicklung der chinesischen Spielwaren- und Babyartikelindustrie zu fördern", sagte Liang Mei, Präsidentin der China Toy and Juvenile Products Association, in ihrer Eröffnungsrede.

Zheng Xiaoling, Direktorin der China Bicycle Association, bezeichnete die Partnerschaft als praktische Verkörperung der Konzepte „Teilen, Gewinnen und gemeinsame Entwicklung". Es wird davon ausgegangen, dass DAHON und RoyalBaby durch eine intensive Zusammenarbeit die gesamte Fahrradindustrie in eine intelligentere, individuellere und grünere Richtung führen werden.

Dr. David Hon, Gründer von DAHON, hielt eine Keynote mit dem Titel „Driving High-Quality Industry Development through Shared Economy" (Förderung einer hochwertigen industriellen Entwicklung durch Sharing Economy). Er sagte, dass DAHON sich schon immer für die Entwicklung leichter und umweltfreundlicher Transportlösungen eingesetzt hat. Bislang hat das Unternehmen mehr als 500 fahrradbezogene Patente erworben, die nicht nur für eigene Produkte von DAHON, sondern auch für andere Hersteller im Rahmen der globalen Initiative „Sharing 360" genutzt werden. Die Partnerschaft mit RoyalBaby war ein entscheidender Schritt in dieser Initiative und bedeutete einen bedeutenden Sprung nach vorn für den chinesischen Fahrradmarkt.