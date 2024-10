Manipuliert Musk die Wahlchancen von Trump auf Polymarket?

Diese Entwicklung hat in Finanzkreisen und unter politischen Beobachtern für Erstaunen und Skepsis gesorgt, zumal sie nicht direkt an Umfragen oder aktuelle Kampagnenereignisse gebunden zu sein scheint.

Polymarket, eine Plattform, die auf Vorhersagemärkte spezialisiert ist, ermöglicht es Nutzern, auf verschiedene politische und gesellschaftliche Ereignisse zu wetten. Dabei spiegelt der Preis pro Anteil – der zwischen 0 und 1 US-Dollar liegen kann – die Wahrscheinlichkeit wider, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt.

Ein Preis von 0,54 US-Dollar für einen "Trump gewinnt"-Anteil bedeutet also, dass der Markt ihm eine 54-prozentige Wahrscheinlichkeit für den Wahlsieg beimisst. Gewinnt Trump wirklich, bekommt der Trader auf seinen Einsatz von 0,54 US-Dollar je Anteil einen vollen US-Dollar ausgezahlt. Verliert Trump, ist der Trader sein ganzes Geld los.

Besonders auffällig ist nun ein mysteriöser Trader, der sich "Fredi9999" nennt und laut Daten von Polymarket 10,9 Millionen Anteile auf Trumps Sieg gekauft hat. Diese massive Wette hat ihn zum größten Anteilseigner auf Polymarket gemacht und Spekulationen ausgelöst, dass der Trader möglicherweise Verbindungen zu bekannten Trump-Unterstützern, wie Tesla-Chef Elon Musk, haben könnte.

Musk, der Trump unterstützt und am Samstag bei einer Kundgebung mit dem republikanischen Kandidaten auftrat, teilte mehrere Beiträge auf seiner Social-Media-Plattform X, in denen er den plötzlichen Stimmungsumschwung auf Polymarket thematisierte. In einem Posting brachte er die deutlich angestiegene Begeisterung mit seinem eigenen Auftritt bei Trumps Kundgebung in Pennsylvania in Verbindung. Er schrieb, dass Wettquoten "genauer als Umfragen sind, weil wirkliches Geld auf dem Spiel steht", und postete einen Screenshot, der den "Zusammenbruch" von Harris' Wahlchancen unterstreichen sollte.

Musk hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich pro-Trump-Positionen vertreten. Allerdings gibt es derzeit keine direkten Beweise, die die Theorie untermauern, dass er "Fredi9999" ist. Es könnte sich auch um einen anderen wohlhabenden und überzeugten Trump-Anhänger handeln.

Tatsächlich ist die plötzliche Verschiebung zugunsten Trumps bei Polymarket "größer als gerechtfertigt", schrieb der Statistiker Nate Silver. Er wies darauf hin, dass sein Wahlmodell Harris eine Siegchance von 54,7 Prozent einräume. Silver, der auch als Berater für Polymarket tätig ist, fügte hinzu, dass es "nicht viel" gebe, um diese Verschiebung zu erklären, nannte aber mehrere Theorien, wie zum Beispiel eine bewusste Beeinflussung, den Hype um Musk und die Tatsache, dass die Polymarket-Basis verstärkt aus Trump-Anhängern bestehen könnte.

Während in landesweiten Umfragen eher Harris die Nase vorn hat, bleibt abzuwarten, wie sich die Erfolgsaussichten in den kommenden Monaten entwickeln werden. Eine starke Medienpräsenz kann einen Unterschied machen, aber auch Naturkatastrophen wie aktuell Hurrikan Milton können sich auf das Wahlverhalten auswirken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion