Das ist die größte Gefahr im PV-Markt (FOTO)

Cappeln (ots) - Gerade angesichts steigender Strompreise gewinnen erneuerbareEnergielösungen mehr und mehr an Bedeutung - allen voran Photovoltaikanlagen.Doch der PV-Markt birgt auch Risiken. Steven Hensel, Geschäftsführer der GrüneLeuchte GmbH & Co. KG, hat dieses Problem erkannt. Gemeinsam mit seinem Teambietet er nicht nur ein umfassendes Leistungsspektrum rund umPhotovoltaikanlagen für Privatkunden, sondern hat auch eine Checklisteentwickelt, die es Verbrauchern ermöglicht, schnell zu beurteilen, ob einPV-Anbieter zuverlässig ist. Worin seiner Meinung nach die größte Gefahr imPV-Markt liegt, erfahren Sie hier.In der Solarbranche herrscht aktuell ein hohes Maß an Unsicherheit. Obwohl diegesunkenen Preise für Photovoltaikanlagen für Privatkunden erfreulich sind,stellt der Preisverfall für Unternehmen der Branche ein großes Problem dar.Besonders durch das aggressive Preisdumping von chinesischen Anbietern geratenheimische Firmen zunehmend unter Druck. Die Folge: Immer mehr Anbieter vonPV-Anlagen verschwinden plötzlich vom Markt - und lassen ihre Kunden mitunfertigen PV-Projekten zurück. "Noch vor einem Jahr sah der deutschePhotovoltaikmarkt deutlich stabiler aus", berichtet Steven Hensel von der GrüneLeuchte GmbH & Co. KG. "Doch inzwischen sind die Preise für Solaranlagen um einViertel gesunken, während sich gleichzeitig die Zahl der Anbieter vervierfachthat.""Wenn ein Anbieter von Photovoltaikanlagen Insolvenz anmeldet, hat das fürbestehende Kunden unschöne Folgen", fährt der Experte fort. "So fallen zumBeispiel Garantien und Gewährleistungen weg - vom verlorenen Geld ganz zuschweigen." Trotzdem überrascht es Steven Hensel nicht, dass immer wieder neueAnbieter auf den Markt drängen, die oft nicht über die nötige handwerklicheExpertise verfügen, sodass sie weder die optimale Qualität noch einenzuverlässigen Service bieten können. Aus diesem Grund hat der PV-Experte eineCheckliste entwickelt, die es Verbrauchern ermöglicht, schnell zu erkennen, obsie es mit einem langfristigen Ansprechpartner zu tun haben. Mit einem Team ausmehr als 100 Mitarbeitern deckt er außerdem selbst alle Dienstleistungen rund umdie Photovoltaik ab. Dabei setzt das Unternehmen auf kompetente Beratung,individuellen Service und maßgeschneiderte Lösungen, um ihren Kunden stets diebesten Ergebnisse zu liefern.Das sind die Risiken im SolarmarktAktuell ist der Solarmarkt von einem intensiven Preiskampf geprägt. Gleichzeitigsteigt die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen kontinuierlich. Der Markt floriertregelrecht, doch es gibt auch gravierende Risiken. "Häufig hören wir vonPrivatpersonen, die in Schwierigkeiten stecken: Sie berichten von unfertigen